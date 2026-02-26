피부진정 알로에의 숨은 능력…뇌 ‘치매 효소’ 잡는 단서 발견 [노화설계]

피부 진정용 식물로 익숙한 알로에에서 치매의 가장 흔한 원인인 알츠하이머병 연구의 새로운 단서가 발견됐다. 화장품 원료로 알려진 식물 속 천연 성분이 기억력 저하와 관련된 뇌 효소 작용에 영향을 줄 가능성이 확인됐다는 연구 결과다.
최근 국제 학술지 커런트 파마슈티컬 애널리시스(Current Pharmaceutical Analysis)에 발표된 연구에 따르면, 알로에 베라(Aloe vera)에 포함된 식물성 화합물 베타시토스테롤(beta-sitosterol)이 알츠하이머병과 관련된 핵심 효소와 강하게 결합하는 특성을 보였다.
● 기억력 떨어뜨리는 ‘뇌 효소’ 동시에 겨냥
알츠하이머병은 전체 치매 환자의 약 60~70%를 차지하는 대표적인 질환이다. 뇌 신경세포가 서로 신호를 주고받을 때 필요한 물질인 아세틸콜린이 감소하면서 기억력과 판단력이 점차 떨어지는 것이 특징이다.
이 과정에서 아세틸콜린을 분해하는 두 효소(AChE, BChE)가 활발히 작용하면 신경세포 간 소통이 어려워지고 인지 기능 저하가 빨라진다. 현재 사용되는 일부 치매 치료제 역시 이 효소의 작용을 늦추는 방식으로 증상 진행을 완화한다.
연구진은 컴퓨터 기반 분자 시뮬레이션을 통해 알로에 잎 속 화합물들이 이 효소들과 어떻게 반응하는지 분석했다. 그 결과 베타시토스테롤이 두 효소 모두에 안정적으로 결합하는 특성을 보였다.
쉽게 말해, 기억력 저하에 관여하는 효소의 움직임에 일종의 ‘브레이크’ 역할을 할 가능성이 확인된 것이다.
● 아직은 ‘가능성 단계’…사람 연구 필요
베타시토스테롤은 알로에에만 존재하는 특수 물질은 아니다. 아보카도, 견과류, 식물성 기름 등 다양한 식물에도 널리 포함된 천연 화합물이다.
다만 연구진은 알로에에 풍부하게 들어 있는 이 성분이 뇌 질환 치료 후보 물질로 다시 주목받았다는 점에 의미가 있다고 설명했다.
이번 연구는 실제 환자나 동물을 대상으로 한 실험이 아니라 분자 작용을 컴퓨터로 예측한 초기 단계 연구다.
연구진 역시 추가적인 실험실 연구와 임상시험이 필요하다고 강조했다. 따라서 알로에를 먹거나 바른다고 치매 예방이나 치료 효과가 입증된 것은 아니다.
● ‘피부 식물’ 알로에, 뇌 질환 연구 새 단서 될까
알로에는 그동안 피부 진정용 식물로만 인식돼 왔다.
하지만 이번 연구는 일상적으로 접하던 식물 속 성분이 예상하지 못한 질환 연구의 출발점이 될 수 있음을 보여준다.
치매 치료제 개발이 정체된 상황에서, 익숙한 천연 물질이 새로운 연구 방향을 제시할 수 있을지 관심이 모인다.
참고 문헌
최현정 기자 phoebe@donga.com
