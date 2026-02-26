소방관 옆 든든한 동료 될 ‘무인 소방로봇’[청계천 옆 사진관]

26일 서울 은평구 서울소방학교에서 열린 ‘미래형 재난 대응 체계 시연’ 행사에서 열화상 카메라가 달린 4족 보행 로봇이 등장했다. 자욱한 연기를 뚫고 고립된 시민 앞에 도착하자 안내 음성을 재생하기 시작했다. 시민 역할을 수행하던 서울소방재난본부 직원은 이내 로봇으로부터 나오는 빛과 음성을 따라 탈출할 수 있었다.
4족 보행 로봇은 곧바로 쉴 틈 없이 연기 속 쓰러진 시민을 찾아 순찰하기 시작했다. 로봇이 의식 불명의 시민을 발견하고 카메라를 통해 이를 공유하자 소방대원들이 등장해 부상자를 이송했다. 유독가스와 연기로 사람이 진입하기 어려운 환경에서 로봇은 빛을 발했다.
이날 시연에 동원된 로봇은 서울소방재난본부가 로봇과 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 기반으로 한 재난 대응체계 구축에 나서며 도입 중인 장비 중 하나다. 서울소방은 지난 3일 ‘2026 소방재난본부 신년 업무 계획’을 발표하고 첨단 장비 도입을 추진 중이다. 4족 보행 로봇과 함께 이날 시연에는 군용 소형 전술 차량(K351)을 개조한 ‘저상형 소방차’도 등장했다. 낮은 전고(2.15m)에도 1200리터에 달하는 물탱크 용량을 자랑하는 저상형 소방차는 열화상 카메라를 통해 주행과 동시에 전방 방수포로 화재를 진압할 수 있고 차량 내부에 양압 장치를 적용해 탑승 소방관의 안전까지 확보할 수 있도록 설계됐다.
