與 계파 우려에…공취모 “독자 활동 최소화하고 당 특위 지원”

더불어민주당 내 ‘이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임’(공취모)이 이 대통령 사건이 공소 취소될 때까지 모임을 유지하되, 독자적인 활동은 최소화하겠다고 밝혔다. 당에서 관련 공식 기구가 출범하고, 모임에 대한 ‘계파‘ 우려가 커졌지만 조직을 그대로 유지하겠다는 입장이다. 앞서 일부 공취모 소속 의원들은 탈퇴 의사를 공개적으로 밝혔다.
공취모 간사 이건태 의원은 26일 서울 여의도 한 식당에서 모임 운영위원회 오찬 회동 뒤 기자들과 만나 “공취모는 결성 때 목표로 밝힌 바와 같이 이 대통령 (사건의) 공소 취소 때까지 (모임을) 유지한다”고 밝혔다. 이어 “다만 독자적 활동은 최소화하고 당의 특별위원회 및 국정조사를 총력 지원하겠다”고 설명했다.
민주당은 전날 ‘윤석열 독재정권하 조작 기소 진상 규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진위원회’(비상설 특위)를 설치했다. 정청래 대표는 같은 날 최고위원회의에서 “많은 의원님이 당 기구로 만들어 달라고 했다”며 “특위가 너무나 중요하기 때문에 한병도 원내대표를 특별히 특별위원장으로 임명했다”고 설명했다.
이와 관련해 이 의원은 이날 “당의 특위 구성 및 국정조사 방침 결정은 공취모의 성과”라고 평가했다. 이어 “공취모는 당 특위 구성을 한 위원장과 협의할 예정”이라고 부연했다.
그는 공취모에 속했던 일부 의원이 탈퇴 의사를 밝힌 데 대해 “자발적 모임인 만큼 개별 의원의 탈퇴 의사를 존중한다”고 했다. 당초 민주당 의원 105명이 공취모에 참여했으나 전날 김기표 민형배 부승찬 의원이 탈퇴했다.
이날 공취모 상임대표인 박성준 의원은 “운영위원 중에는 당 특위가 구성됐으니 해산이나 해체해야 한다는 의견도 있었지만, 공취모 목적에 맞는 유지를 통해 공소 취소를 하는 게 마땅하다는 의견이 대부분이었다”고 밝혔다.
박 의원은 “공취모가 (특위를) 적극 뒷받침하고 협조하겠다”고 말했다. 이어 “당 기구가 활성화되면 공취모는 (공식 활동을) 최소화하고 수면 아래에 있다고 보면 된다”며 “당 기구의 활동이 안 되면 공취모가 추동체로 활동할 것”이라고 했다.
공취모 공동대표인 김승원 의원은 “국정조사를 야당과 협상하면서 어려울 때 저희가 남아 서포트하고 힘을 실어주는 역할을 할 수 있을 것”이라며 “4월이 넘어가면 지방선거 시즌 아닌가. 당 특위 활동이 소극적으로 될 수 있어서 저희가 공소 취소의 동력이 사그라지지 않도록 역할을 해야겠다”고 했다.
