한은, 올해 성장률 전망치 1.8→2.0% 상향 조정

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 26일 10시 19분

글자크기 설정

기준금리 2.50% 유지…6회 연속 동결

이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 뉴스1
이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 뉴스1
한국은행이 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 기존 1.8%에서 2.0%로 상향 조정했다. 한은 금융통화위원회(금통위)는 6차례 연속 기준금리 2.50%를 그대로 유지하기로 결정했다.

한국은행은 26일 발표한 수정 경제전망에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 2.0%로 제시했다. 지난해 11월 전망치(1.8%)보다 0.2%포인트 높인 수준이다.

이창용 한국은행 총재는 23일 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 “한국 경제는 양호한 소비심리 등을 바탕으로 내수가 회복되고 반도체 경기 호조에 힘입어 수출 증가세도 이어지면서 성장률이 지난해보다 상당 폭 높아질 것”이라고 말했다.

금통위는 26일 통화정책방향 회의를 열고 기준금리 2.50%를 그대로 유지하기로 결정했다. 지난해 5월 2.75%에서 2.50%로 0.25%포인트 인하 결정을 내린 뒤 6회 연속 기준금리 동결을 결정한 것이다. 경기가 예상보다 빠르게 회복되고 있는 점, 집값·환율 불안이 이어지는 점 등을 고려한 것이라는 해석이 나왔다.

#한국은행#경제성장률#GDP#기준금리#금융통화위원회#내수회복#소비심리#수출증가#반도체경기#환율불안
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스