‘0.8명’ 저출생 반등, 허들 넘어 구조로 가야 한다[기고/박형준]

박형준 성균관대 행정학과 교수·인문사회융합인재양성사업단장

대한민국 인구 지표에 모처럼 온기가 돌고 있다. 2024년 합계출산율(여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)이 9년 만에 반등해 0.75명을 기록한 데 이어, 2025년에는 0.8명으로 집계되며 2년 연속 늘었다. 전국 17개 시도 모두에서 출산율이 상승했다. 모든 연령층에서 출산율이 올랐고, 특히 30대 후반이 반등을 주도했다. 이는 단순한 통계상의 반등을 넘어 저출생의 긴 터널 끝에서 희망의 단초를 확인했다는 점에서 의미가 깊다.