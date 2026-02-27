與 강원지사 후보에 우상호 확정…“6·3지방선거 1호 공천”

더불어민주당이 6·3 지방선거 강원도지사 후보에 우상호 전 대통령정무수석을 단수공천했다.
김이수 공천관리위원장은 27일 오전 국회 당대표회의실에서 “후보자의 역량과 국정철학 이해, 미래 비전을 종합 심사한 결과 우 후보를 강원지사 후보로 단수 선정했다”고 밝혔다.
김 위원장은 “1987년 6월 항쟁 최전선에서 민주주의를 위해 싸웠던 우 후보는 1999년 민주당에 입당해 27년간 당을 굳건히 지켜왔다”며 “지금까지 당을 지탱해 온 우 후보의 탁월한 역량이 강원도의 요구에 부응할 수 있다는 판단을 내렸다”고 공천 배경을 설명했다.
조승래 사무총장은 우 후보의 공천과 관련해 “민주당 지선의 광역 기초단체장, 의원 다해서 2000명 훨씬 넘는 공천이 있을 것인데 그 많은 인원들 중에서 1호 공천이라는 의미가 있다”며 “강원특별자치도에 대한 각별한 관심과 애정이라고 생각하면 된다”고 설명했다.
그는 “리더가 잘못 선출됐을 경우 피해가 얼마나 클 것인지 가장 단적으로 드러내고 있는 곳이 강원도”라며 “윤석열과 함께 등장한 윤석열 키즈 8명을 얘기한 바 있다. 윤석열 키즈를 상징하는 사람이 바로 김진태 강원도지사라고 생각하면 된다”고 말했다.
현재까지 민주당 최고위원회 의결이 진행됐으며 당무위원회 의결이 통과되면 우 전 수석은 민주당 6·3 지방선거 강원지사 후보로 활동할 예정이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
