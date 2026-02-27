새만금 투자 정의선 손잡은 李 “정주영 회장님 자랑스러워할 것”

이재명 대통령이 현대자동차그룹의 전북 새만금 지역에 대한 9조 원 투자를 언급하며 정의선 현대차 회장을 향해 “정주영 회장님이 자랑스러워하실 것”이라고 반겼다. 이 대통령은 축사 도중 객석에서 박수가 나오자 “우리 정의선 현대자동차그룹 회장님한테 하는 환호냐”고 물은 뒤 “그게 맞다. 우선 감사의 박수 드리죠”라고도 했다.
이 대통령은 27일 군산새만금컨벤션센터에서 정의선 현대차그룹 회장 등이 참석한 가운데 정부 및 전북특별자치도 등과 투자협약을 체결했다. 현대차그룹은 올해부터 9조 원을 단계적으로 투자해, 로봇과 인공지능(AI), 수소 에너지, AI 수소 시티 등의 역량을 높이기 위해 고도화할 계획이다.
이 대통령은 이날 협약식에서 “대한민국의 가장 중요한 과제는 지속 가능한 발전이다. 하지만 장애 요소가 수도권에 집중된다는 것”이라며 “정부의 가장 큰 목표는 지역 균형발전인데, 정부가 아무리 말로만 해서는 안 되고 결국은 지역에서 먹고 살길을 마련해야 한다”고 했다.
그러면서 “결국 기업이 지역에 자리 잡아야 한다. 그런데 기업 입장에서도 지방에 사람도 없고 불편하고 앞으로 (전망도) 불안하고 해서 할 수 없는 일”이라며 “그럼에도 불구하고 정부를 믿고 이렇게 기업 차원의, 어쩌면 리스크(위험)가 있을 수 있는 이런 대결단을 해 준 우리 현대차그룹에 국민을 대신해 다시 한 번 감사드린다”고 했다.
이 대통령은 “새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑하며, 물류와 교통 인프라 또한 탄탄히 갖춰나가고 있다”며 “현대자동차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 것으로 믿는다”고 했다.
이 대통령은 현대차의 새만금 투자 중 목적 중 하나인 그린 수소를 강조하기도 했다. 그는 “새만금의 바람과 햇빛은 친환경 그린 수소로 전환된다. 이 그린수소는 전주, 완주와 같은 인근 산업 단지로 공급되어 지역 산업을 이끄는 핵심 동력이 될 뿐만 아니라 새만금에 들어설 첨단 산업의 든든한 기반이 될 것”이라고 했다.
이어 “이러한 친환경 에너지를 바탕으로 글로벌 피지컬 AI를 선도할 대규모 로봇 제조 공장과 부품 클러스터, 그리고 AI 데이터센터가 새만금에 들어선다”며 “이곳 로봇 제조 공장에서 국내 최초로 양산되는 물류·산업용 로봇은 AI 데이터센터와 연동되어 끊임없이 학습해 나갈 것”이라고 강조했다.
현대차그룹에 대한 투자 효과도 거론했다. 이 대통령은 “현대자동차그룹의 이번 투자는 대한민국 인공지능, 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 뿐만 아니라 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것으로 기대된다”며 “국내외 우수한 인재들이 새만금과 전북, 호남으로 모여들 것이며, 지역의 청년들은 일자리를 찾기 위해 수도권으로 떠나지 않고 나고 자란 이곳에서 마음껏 꿈을 펼치게 될 것입니다.
이 대통령은 현대차그룹의 새만금 투자에 화답해 지역 정주여건 개선, 규제, 행정 부문의 지원을 약속했다. 그는 ”지역으로 옮겨온 기업과 임직원들이 생활에 불편을 느끼지 않도록 정주 여건을 세심하게 챙기고 아울러, 기업이 마음껏 역량을 펼치고 더 성장할 수 있도록 규제와 행정 지원의 문턱을 파격적으로 낮추겠다“고 강조했다.
