[단독]‘은마 화재’ 여학생, 119 최초 신고해 구조요청…소방, 7700만원 재산피해 추정

24일 발생한 서울 강남구 은마아파트 화재의 최초 신고자는 이 화재로 숨진 10대 여학생 김모 양(16)인 것으로 확인됐다. 동아일보가 27일 입수한 119 신고 통화 녹취록에 따르면 김 양은 불이 난 집 안에서 연기를 피해 구조를 요청하며 화재 상황을 직접 전했다. 소방은 이번 화재로 약 7700만 원의 재산 피해가 발생한 것으로 보고 있다.
양부남 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 녹취록에 따르면 최초 신고는 24일 오전 6시 18분 접수됐다. 사망한 김 양으로 보이는 신고자는 “지금 불 났어요”라고 말한 뒤, 주소를 묻는 질문에 “대치동, 은마아파트”라고 답했다. 정확한 동과 호수를 재차 묻자 “몇 동이지, 어떡해요”라며 두려움을 호소했다.
불이 난 위치를 묻는 질문에는 “모르겠다. 그냥 불이 너무 크다”고 말했다. 집 안에 몇 명이 있느냐는 물음에는 “3명”이라며 “한두 명은 (밖으로) 나온 것 같다. 빨리 와주라”고 거듭 구조를 요청했다.
이후 오전 6시 20분경, 어머니와 동생으로 보이는 가족이 다시 119에 전화를 걸어 “언니는 어떡해”, “딸이 있어요”, “언니는 어디 갔는데 왜 안 나오냐고”라고 말하는 등 김 양의 탈출 여부를 확인하지 못한 채 도움을 요청하는 긴박한 상황이 이어졌다.
소방청 화재상황보고서에 따르면 화재 당시 세대 내 화재 감지기는 작동하지 않았고, 발신기와 비상방송 설비만 정상 작동한 것으로 파악됐다. 불은 세대 내부 주방 바닥 인근에서 시작된 것으로 추정된다.
이 화재로 8층 한 세대가 전소되고 9층 베란다 일부와 가재도구, 현관문 등이 파손됐다. 소방은 부동산 피해 3376만 원, 동산 피해 4360만 원 등 총 7736만 원의 재산 손실이 발생한 것으로 보고 있다.
전남혁 기자 forward@donga.com
