[단독]‘은마 화재’ 여학생, 119 최초 신고해 구조요청…소방, 7700만원 재산피해 추정

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 27일 17시 04분

글자크기 설정

24일 오전 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방 관계자들이 화재 원인 조사를 위해 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 2026.2.24. 뉴스1
24일 오전 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방 관계자들이 화재 원인 조사를 위해 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 2026.2.24. 뉴스1
24일 발생한 서울 강남구 은마아파트 화재의 최초 신고자는 이 화재로 숨진 10대 여학생 김모 양(16)인 것으로 확인됐다. 동아일보가 27일 입수한 119 신고 통화 녹취록에 따르면 김 양은 불이 난 집 안에서 연기를 피해 구조를 요청하며 화재 상황을 직접 전했다. 소방은 이번 화재로 약 7700만 원의 재산 피해가 발생한 것으로 보고 있다.

24일 서울 대치동 은마아파트 화재현장에서 소방재난본부 화재조사대원이 현장을 살펴보고 있다. 2026.02.24. 서울=뉴시스
24일 서울 대치동 은마아파트 화재현장에서 소방재난본부 화재조사대원이 현장을 살펴보고 있다. 2026.02.24. 서울=뉴시스
양부남 더불어민주당 의원이 소방청으로부터 제출받은 녹취록에 따르면 최초 신고는 24일 오전 6시 18분 접수됐다. 사망한 김 양으로 보이는 신고자는 “지금 불 났어요”라고 말한 뒤, 주소를 묻는 질문에 “대치동, 은마아파트”라고 답했다. 정확한 동과 호수를 재차 묻자 “몇 동이지, 어떡해요”라며 두려움을 호소했다.

불이 난 위치를 묻는 질문에는 “모르겠다. 그냥 불이 너무 크다”고 말했다. 집 안에 몇 명이 있느냐는 물음에는 “3명”이라며 “한두 명은 (밖으로) 나온 것 같다. 빨리 와주라”고 거듭 구조를 요청했다.

이후 오전 6시 20분경, 어머니와 동생으로 보이는 가족이 다시 119에 전화를 걸어 “언니는 어떡해”, “딸이 있어요”, “언니는 어디 갔는데 왜 안 나오냐고”라고 말하는 등 김 양의 탈출 여부를 확인하지 못한 채 도움을 요청하는 긴박한 상황이 이어졌다.

24일 서울 대치동 은마아파트 화재현장으로 화재감식 대원이 들어가고 있다. 2026.02.24. 서울=뉴시스
24일 서울 대치동 은마아파트 화재현장으로 화재감식 대원이 들어가고 있다. 2026.02.24. 서울=뉴시스
소방청 화재상황보고서에 따르면 화재 당시 세대 내 화재 감지기는 작동하지 않았고, 발신기와 비상방송 설비만 정상 작동한 것으로 파악됐다. 불은 세대 내부 주방 바닥 인근에서 시작된 것으로 추정된다.

이 화재로 8층 한 세대가 전소되고 9층 베란다 일부와 가재도구, 현관문 등이 파손됐다. 소방은 부동산 피해 3376만 원, 동산 피해 4360만 원 등 총 7736만 원의 재산 손실이 발생한 것으로 보고 있다.
#서울 강남구#은마아파트#10대 여학생#화재#119 신고#주방 화재#화재 감지기#소방청#재산 피해#구조 요청
전남혁 기자 forward@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스