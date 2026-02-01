마주르스 “3·1절 농구 한일전엔 달라질 것”

男대표팀 사령탑 데뷔전 패배
월드컵 亞예선서 대만에 덜미

“3·1절에 열리는 한일전엔 더 정확한 플레이를 보여 주겠다.”

한국 남자 농구 대표팀 사령탑 데뷔전에서 고배를 마신 니콜라이스 마주르스 감독(46·사진)이 일본전 선전을 다짐하며 이렇게 말했다. 국제농구연맹(FIBA) 랭킹 56위 한국은 26일 대만(68위)과 2027 FIBA 월드컵 아시아예선 1라운드 B조 3차전을 치러 65-77로 패했다. 대만 신베이에서 열린 이 경기는 한국 남자 농구 사상 첫 외국인 사령탑인 마주르스 감독이 처음 지휘한 공식전이었다.

전희철 감독 대행 체제로 치른 1, 2차전에서 ‘대어’ 중국을 연거푸 잡았던 한국은 이날 이번 대회 첫 패배를 기록했다. 현재 2승 1패에 점수 득실 차 +6으로 B조 4개 팀 중 2위다. 선두 일본(22위)과 승패는 똑같지만 득실 차에서 20점이 뒤진다. 일본은 대만을 상대로 2연승을 거두다 이날 중국에 80-87로 덜미를 잡혔다.

요컨대 한 팀은 연패에 빠질 수밖에 없는 상황에서 한국과 일본이 3·1절 맞대결을 벌이게 된 것이다. 마주르스 감독은 “(대만전은) 공의 흐름이 원활하지 않았고 다소 혼란스러운 경기였다”면서 “(한일전 때까지) 훈련 시간이 많지 않지만 비디오 분석을 통해 타개책을 찾을 것이다. 보완하고 변화를 주겠다”고 다짐했다.

조영우 기자 jero@donga.com
