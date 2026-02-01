[오늘의 운세/2월 28일]

● 쥐
48년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
60년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
72년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
84년 과욕은 금물, 작은 일에 만족해야 큰 만족을 얻는다.
96년 기분 좋은 날, 고민이 일시에 해결되는 날이다.
08년 다툼이 있는 날, 언행에 신중할 것.

● 소
37년 행운의 여신이 함께하고 있다.
49년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
61년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
73년 작은 어려움 뒤에 큰 기쁨 온다.
85년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
97년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.

● 범
38년 작은 실수는 넘어가라, 부드러움이 더 큰 성과를 얻는다.
50년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
62년 금전거래 하지 말고 투자도 자제.
74년 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요.
86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
98년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것.

● 토끼
39년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
51년 기대하지 않았던 사람으로부터 도움을 받는다.
63년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
75년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
87년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
99년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다.

● 용
40년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
52년 중요한 일은 내일을 기약해라.
64년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
76년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
88년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
00년 가까운 사람일수록 예의를 갖추고, 친절하게 대해 줄 것.

● 뱀
41년 이제 서서히 행운이 오고 있다.
53년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
65년 직감이나 예감이 맞아 떨어진다.
77년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
89년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
01년 가까운 사람의 실수로 작은 소란이 있을 수 있다

● 말
42년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
54년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
66년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
78년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
90년 시간적 여유를 가지고 계획을 재점검할 것.
02년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.

● 양
43년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생길 수 있다.
55년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
67년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
79년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
91년 감정을 자제하라, 충동구매와 과음은 절대금물!!
03년 즉시 결과가 필요한 상담 보다는 장기적인 계회에 유리.

● 원숭이
44년 희망의 새아침이 밝아오고 있다.
56년 최대한 언행 중의, 오해로 인한 구설이 있다.
68년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
80년 쉽고 빠르게 하기보다 계획한 대로 원칙적으로 할 것.
92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
04년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.

● 닭
45년 좀 더 적극적이고 긍정적인 마인드 필요.
57년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
69년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
81년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
93년 자신감도 좋지만 겸허한 마음가짐 필요.
05년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.

● 개
46년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 세월이 약이다.
58년 가끔은 일상에서 벗어나 볼 것.
70년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
82년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
94년 오늘은 정장보다 간편한 캐주얼이 좋다.
06년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것.

● 돼지
47년 운수 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
59년 건강이 좋아지는 날, 고질병에서 해방이 되는 기상!
71년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
83년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
95년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
07년 마음속의 감정을 노출시키지 말고, 마음에 들지 않아도 웃어라.

