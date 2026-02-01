[오늘의 운세/3월 1일]

● 쥐 48년 구설이 날 수 있다, 무심코 던진 말에 상대방이 상처받을 수 있다. 60년 정에 끌려가지 말고 계획한 대로 원칙대로만 할 것. 72년 일이 풀리는 날, 과감하게 시도하면 좋은 결과가 온다. 84년 약속을 지키기 힘든 날이다. 불필요한 약속 만들지 말 것. 96년 시작에 비해 결과가 부족할 수도 있다. 08년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요. ● 소 37년 감기들 수 있는 날이다. 꼭 필요한 만남이 아니면 외출 자제. 49년 귀인은 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 61년 하고 싶은 일부터 시작해라, 시작이 좋으면 마무리도 좋다. 73년 결국 큰 결과로 나타나게 되어 있으니 마음의 여유를 가질 것. 85년 때로는 싫은 일도 해야 한다. 97년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
● 범 38년 오늘 하루는 특히 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요. 50년 서두르면 그르친다, 때로는 우유부단한 것도 좋다. 62년 명확해야 오해를 사지 않는다, 자신 의사를 뚜렷이 분명하게 표현해라. 74년 잔꾀나 편법보다는 원리원칙에 따른 정공법을 사용해라. 86년 집중할 것, 일을 할 때는 몸을 사리지 말 것. 98년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯. ● 토끼 39년 외출 자제, 구설이 생기는 날, 사소한 언어도 주의할 것. 51년 계획한 일이나 마음먹은 일을 과감하게 시도하면 좋은 결과. 63년 늦은 시간까지 밖에 있지 말고 일찍 귀가. 75년 마음의 여유가 필요할 때, 잠시 일상에서 벗어나 보는 것도 좋다. 87년 실속 없이 몸만 바쁘게 될 수 있다. 99년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다. ● 용 40년 기분 좋은 날, 선물을 받거나 먹을 복 생길 듯. 52년 걱정은 걱정일 뿐, 자녀들 일로 생각이 많아질 수도. 64년 일이 풀어지는 날, 준비하고 계획한 일은 실행해도 좋음. 76년 자신의 주장을 확실하게 표현하고 강행할 것. 88년 행운의 날이다. 노력하면 그 이상의 좋은 결실이 따른다. 00년 작은 일이라도 대충 하지 말고 치밀하게 할 것.
● 뱀 41년 취미와 여가생활에 좀 더 많은 투자가 필요. 53년 감정에 치우치지 말고, 자신의 생각과 계획에 흔들림이 없도록 할 것. 65년 간섭이 힘들게 한다, 때로는 알고도 모르는 척. 77년 기분 좋은 날, 여러 가지로 경사가 겹치는 시기. 89년 욕심이 화를 부른다, 두 마리 토끼를 좇다가는 모두 잃게 된다. 01년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.
● 말 42년 답답하고 힘든 일이 풀린다, 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상. 54년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 오게 된다. 66년 집안의 경사는 많은 사람에게 알릴 것. 78년 지인이 도움을 준다, 가까운 곳에서 마음의 친구를 찾아라. 90년 감정에 치우쳐 너무 깊게 빠져들지 말라. 02년 세상은 변한다, 편견이나 고정관념에서 벗어날것.
● 양 43년 결정은 빠를수록 유리, 미련 갖지 말고 정리할 것은 깔끔히 정리. 55년 남의 조언이나 충고보다, 가능하면 명분과 원칙대로 할 것. 67년 개성을 살려라, 서로 목적은 같은데 방법에서 차이 날 듯. 79년 오해살 수 있는 날, 내 일이 아니면 관여하지 말 것. 91년 조금만 더 최선을 다해 보아라. 목표가 코 앞에 있다. 03년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
● 원숭이 44년 갑자기 친하면 주의, 살갑게 다가오는 사람을 주의할 것. 56년 원칙도 좋지만 때로는 융통성도 필요하다. 68년 행운이 따르니 자신을 가지고 상담을 진행해라. 80년 현재는 현재일뿐 인내는 쓰지만 그 열매는 달다. 92년 노력해도 안 될 때가 있다, 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 04년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 인성이 중요하다.
● 닭 45년 충동적인 지출이 예상, 소비 자제하고 알뜰하게 지출할 것. 57년 포용해야 적을 만들지 않는다, 승자의 아량과 여유가 필요한 시기. 69년 가볍게 한번 대접 하는 일이 생길 수 있다. 81년 아이디어 풍부한 날, 새로운 계획을 수립하면 좋겠다. 93년 꽉 막혔던 답답하고 힘들었던 고민이 해결된다. 05년 열린 마음으로 아랫사람에게 배워야 할 때가 있다.
● 개 46년 전화위복, 작은 구설에 큰 영광이 따르는 시기. 58년 기분 좋은 하루가 된다, 금전 흐름이 원활하고 목적 달성. 70년 아침부터 좋은 소식 들려오고 몸과 마음 상쾌. 82년 넓은 아량으로 그냥 웃어넘길 수 있는 여유가 필요. 94년 구설이 있는 날, 오늘은 말과 행동에 특히 주의. 06년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
● 돼지 47년 넓은 마음으로 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 59년 몸살 나는 날이다, 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 71년 노력에 비해 성과가 적은 날, 실속없이 바쁘기만 한 날이다. 83년 부담없이 마음을 확 터놓고 이야기해 볼 것. 95년 모처럼 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것. 07년 기다리던 소식을 접하거나 주변 상황이 좋아진다.
