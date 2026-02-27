경찰, ‘공천 헌금 의혹’ 강선우 자산 1억 추징보전 신청

경찰이 ‘1억 공천 헌금’ 수수 의혹으로 구속 기로에 놓인 강선우 무소속 의원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.
27일 경찰에 따르면 사건을 수사중인 서울경찰청 공공범죄수사대는 강 의원의 정치자금법 위반 등 혐의와 관련해 서울중앙지검에 기소 전 추징보전을 신청했다. 추징보전은 피의자가 확정판결 전 범죄를 통해 얻은 추징 대상 재산을 임의로 처분하지 못하도록 하는 조치다.
경찰이 신청한 추징보전 금액은 약 1억 원으로, 강 의원이 김경 전 서울시의원으로부터 받은 금액과 비슷하다. 앞서 경찰은 구속영장을 발부하면서 강 의원이 김 전 시의원으로부터 받은 1억 원을 전세자금 명목으로 사용했다고 언급했는데, 이를 범죄 수익으로 판단한 것이다.
검찰이 추징보전을 청구해 법원이 받아들일 경우 강 의원의 자산은 법정에서의 최종 판단이 내려질때까지 동결된다. 체포동의안이 국회에서 가결된 강 의원은 다음달 3일 영장실질심사를 받을 예정이다.
