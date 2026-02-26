김병기 첫 경찰 출석…“의혹 말끔히 해소해 명예 회복할 것”

‘공천 헌금’ 수수 의혹 등으로 더불어민주당에서 제명된 김병기 전 원내대표가 26일 피의자 신분으로 경찰에 출석하면서 “성실하게 조사를 받아서 제게 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 명예를 회복하도록 하겠다”라고 말했다.
김 전 원내대표는 이날 오전 9시경 서울 마포구 서울경찰청에 피의자 신분으로 출석했다. 서울경찰청 공공범죄수사대가 일선 경찰서로부터 김 전 원내대표과 관련된 사건을 넘겨받아 본격 수사에 착수한 지 두 달 만에 이뤄지는 첫 소환 조사다.
김 전 원내대표는 서울경찰청 앞에서 취재진에게 “이런 일로 뵙게 돼서 송구하게 생각한다”고 말했다. ‘13가지 의혹을 전부 부인하는 것이냐’ 등의 물음엔 “성실하게 조사를 받겠다”고 말하며 조사실로 향했다.
김 전 원내대표는 2020년 총선을 앞두고 당시 서울 동작구의원 2명으로부터 총 3000만 원을 받았다가 돌려준 혐의를 받고 있다. 차남의 숭실대 특혜 편입 의혹, 아내 비위 관련 수사 무마 청탁 의혹, 강선우 의원 1억 원 수수 묵인 의혹 등 관련 의혹은 13개에 달하는 것으로 알려졌다.
경찰은 이날 출석한 김 전 원내대표를 상대로 의혹 전반에 대한 사실관계를 확인할 계획이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
