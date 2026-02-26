무인 세차장서 양동이로 공짜 세차한 ‘얌체 고객’

무인 세차장에서 돈을 내지 않은 채 시설을 무단으로 이용하고 생활 쓰레기까지 버린 고객의 사연이 전해졌다.
무인 세차장을 운영하는 업주라고 밝힌 이는 24일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 이같은 내용의 글과 폐쇄회로(CC)TV 영상을 올렸다. 해당 사건은 22일 아침 시간에 발생한 것으로 전해졌다.
영상에 따르면 한 남성이 차량을 몰고 세차장에 진입했다. 그는 차에서 내려 미리 준비해 온 양동이에 세차장 물을 가득 담아와 차를 닦기 시작했다. 유료로 운영되는 고압수나 거품 세차를 이용하지 않은 채 세차장 시설의 물만 무단으로 사용해 세차를 한 것이다.
남성은 세차를 마친 뒤 차 안에 있던 각종 쓰레기를 꺼내 세차장 내 쓰레기통에 무단 투기했다. 일반적으로 세차장 쓰레기통은 세차 과정에서 생긴 쓰레기를 처리하도록 돼 있지만, 이 남성은 집에서 가져온 것으로 보이는 쓰레기까지 한꺼번에 버리고 간 것으로 전해졌다.
업주는 이에 “세차장은 엄연한 영업 시설이지 공공재가 아니다”라며 “최소한의 결제조차 없이 시설물을 사적으로 이용하고 쓰레기까지 버리고 가는 행태에 큰 상처를 받았다”고 말했다.
누리꾼들은 “이런 얌체족들 때문에 무인 운영을 포기한다”, “폐기물 관리법 위반으로 강력히 처벌해야 한다”, “하다하다 집에서 나온 쓰레기까지 버리는 것은 무슨 심보냐” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0