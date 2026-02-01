‘지지율 바닥’ 쇼크에도… 민심과 따로 가는 국힘

갤럽 조사, 지지층 68% “내란 아냐”
당심과 달리 민심은 64%가 “내란”
장동혁 취임뒤 지지율 22% 최저치
당내 “與에 중도 보수 헌납” 지적
6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 ‘지지율 쇼크’가 이어지면서 당심과 민심의 ‘디커플링(decoupling·탈동조화)’ 현상이 극심해지고 있다. 국민 대다수가 ‘12·3 비상계엄은 내란’이라고 응답한 가운데, 국민의힘 지지층은 10명 중 7명가량이 ‘내란이 아니다’라고 답한 것. 국민의힘 장동혁 대표가 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연)을 거부하는 등 윤 전 대통령의 수렁에서 벗어나지 못하자 실망한 중도층이 등을 돌리면서 당이 민심과 괴리된 채 극단화되고 있다는 분석이다.
한국갤럽이 24∼26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시해 27일 발표한 여론조사(전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트·자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 응답자의 43%는 더불어민주당을, 22%는 국민의힘을 지지한다고 답했다. 한국갤럽 조사 기준 지난해 8월 26일 장 대표 취임 이후 가장 낮은 지지율이다. 같은 기관 조사를 기준으로 국민의힘 지지율은 한동훈 전 대표 제명 등으로 극심한 내홍이 이어졌던 1월 넷째 주와 2월 둘째 주에도 22%였다.
특히 12·3 비상계엄에 대한 인식 조사에서 국민의힘 지지층은 21%만 ‘내란이다’라고 했고, 68%는 ‘내란이 아니다’라고 답했다. 이는 전체 조사에서 64%가 ‘비상계엄은 내란’이라고 답했고 24%만 ‘내란이 아니다’라고 밝힌 것과 정반대의 결과다.
이번 조사에선 자신을 국민의힘 지지자라고 밝힌 응답자는 1000명 중 207명으로 더불어민주당 지지자(438명)는 물론 무당층(280명)보다도 적었다. 이는 1000명 중 258명이 국민의힘 지지자라고 밝혔던 올 1월 둘째 주 조사(지지율 26%)보다도 줄어든 것. 중도층의 이탈로 당심과 민심의 단절을 가속화하고 있다는 분석이다.
당내에선 장동혁 지도부가 ‘윤 어게인(again)’ 등 일부 강경 지지층에 밀착한 가운데 지지층 강성화가 이어지면 당이 선거 승리를 기대하기 어려운 소멸 위기로 향할 수 있다는 우려가 나온다. 당 비상대책위원장을 지낸 수도권 초선인 김용태 의원은 통화에서 “당 지지율 수치는 비상 상황인데, 이를 체감하지 못하는 당 상황 자체가 더 심각한 비상 상황”이라며 “중도 보수라는 정치영토를 민주당에 헌납하는 결과를 초래하고 있다”라고 지적했다.
