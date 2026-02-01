與, 우상호 강원지사 후보 ‘1호 공천’… 송영길 복당 의결

공관위 “道 요구 부응할것” 단수선정
정청래 “宋, 경선 감산 적용 안해”
계양을 아닌 다른 곳 출마 조율 여지
더불어민주당이 6·3 지방선거 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령정무수석비서관을 단수 공천했다. 민주당은 ‘1호 공천’인 우 전 수석을 시작으로 공천 심사 결과를 차례로 공개하겠다는 방침이다. ‘전당대회 돈봉투 의혹’ 사건 무죄가 확정된 송영길 전 대표도 3년 만에 이날 민주당으로 복당했다.
김이수 공천관리위원장은 27일 국회에서 “지금까지 당을 지탱해 온 우 전 수석의 탁월한 역량으로 강원도의 요구에 부응할 수 있다는 판단을 내렸다”며 단수 선정 배경을 밝혔다. 강원 철원 출신인 우 전 수석은 민주당 원내대표와 비상대책위원장 등을 거쳤다. 조승래 사무총장은 이날 발표를 마친 후 기자들과 만나 “1호 공천이라는 의미가 있다”며 “리더가 잘못 선출됐을 경우 피해가 얼마나 큰 것인지를 가장 단적으로 드러내는 곳이 강원도다. ‘윤석열 키즈’를 상징하는 사람이 바로 김진태 (현) 지사”라고 했다.
민주당은 송 전 대표의 복당도 의결했다. 정청래 대표는 최고위원회의에서 “(당의 요청에 의한 복당이 아니면) 경선에서 25%의 감산에 대한 불이익을 받기에 당 대표인 제가 당의 요청을 통해 (복당을) 처리했다”며 “25% 감산 불이익 조치가 있을 수 있는 사항을 근절하게 했다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.
일각에선 감산 적용을 하지 않은 것을 두고선 송 전 대표가 인천 계양을이 아닌 다른 지역구로 나설 수 있도록 여지를 열어둔 것이라는 분석이 나왔다. 계양을 외에는 박찬대 의원의 인천시장 출마로 공석이 되는 인천 연수갑 등이 대안으로 거론된다. 송 전 대표와 김남준 전 청와대 대변인은 다음 달 3일과 2일 각각 계양에서 출판기념회를 개최하며 충돌이 가시화한 상황이다.
당내에서는 지도부가 하루빨리 교통정리에 나서야 한다는 주장이 힘을 받고 있다. 한 의원은 “송 전 대표는 계양을에서 5선을 했고, 김 전 대변인은 이 대통령의 지역구를 물려받는다는 명분이 있다”며 “조율이 안 될 경우 두 사람 모두 당 지도부의 결단을 따라야 한다”고 말했다. 또 다른 의원은 “정 대표가 리더십을 발휘해야 할 순간”이라고 했다.
한편 이 대통령의 핵심 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 국회의원 재보궐선거 출마 가능성을 내비쳤다. 김 전 부원장은 이날 한 라디오에서 “‘출마할 생각이 없다’ 이거는 거짓말”이라며 “평택 이야기가 있지만 아직 지역을 정하고 이럴 단계는 아니다”라고 말했다. 대선 자금 수수 의혹으로 1·2심 법원에서 징역형을 선고받고 보석 석방된 김 전 부원장은 대법원 판결을 기다리고 있다.
