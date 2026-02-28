“내 항공권 어쩌나” 도하 영공 전면 폐쇄…중동 하늘길 막혔다

크게보기 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 전 세계 항공사가 중동행 항공기 운항에 차질을 빚고 있다.

28일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 미사일 공격으로 인한 것으로 보이는 연기가 피어오르고 있다. (사진=엑스(X) 영상 갈무리)

미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 아랍에미리트(UAE)는 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 ‘예외적 예방 조치’로 자국 영공 일부를 폐쇄한다고 발표했다.카타르 항공도 성명을 내고 영공 폐쇄로 인해 카타르 수도 도하를 오가는 모든 항공편 운항을 중단했다고 밝혔다.도하와 UAE의 수도 두바이는 주요 국제 항공의 허브다.AFP통신에 따르면 이란 민간항공기구는 대변인을 인용해 “별도 통보가 있을 때까지 이란 전역의 영공이 전면 폐쇄된다”고 전했다.이란을 공격한 이스라엘도 민간 항공기의 영공 진입을 막는 등 영공 폐쇄를 밝혔다.

인근 국가인 이라크도 자국 영공을 폐쇄한다고 발표했다.

로이터통신에 따르면 이라크 교통부는 이스라엘 국방부 장관이 이란에 대한 공격 사실을 확인한 직후 영공 폐쇄를 결정했다.

터키항공도 역내 영공 폐쇄로 중동행 비행기 운항을 취소한다고 공지했다. 시리아도 예비적 차원에서 영공을 임시 폐쇄한다고 밝혔다.영국항공도 이스라엘 텔아비브와 바레인을 향하는 항공편을 3일까지 취소한다고 밝혔다. 러시아도 당분간 이란과 이스라엘행 항공편 운항을 중단할 방침이다.