1213회 로또 1등 각 17억4001만원씩…자동15명·수동3명

28일 제1213회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘5, 11, 25, 27, 36, 38’이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘2’이다.6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 18명이다. 각각 17억4001만1646원을 받는다.5개 번호와 보너스 번호를 맞힌 2등은 110명으로 당첨금은 각 4745만4864원이다.5개 번호를 맞힌 3등 3724명은 각각 140만1728원을 가져간다. 4개 번호를 맞힌 18만63명은 5만원씩 받는다.3개 번호를 맞힌 5등은 295만8422명은 5000원씩 가져간다.1등 당첨자 18명 중 15명이 자동선택이다.자동선택 판매점은 ▲믿음복권방(서울 서대문구 가좌로4길 32 1층) ▲예지행복(서울 양천구 월정로 59 가동 101호) ▲월드24시(서울 은평구 통일로 855-15) ▲묵동식품(서울 중랑구 동일로 919) ▲화신상사(부산 동래구 삼성대길 48) ▲럭키로또(대구 수성구 수성로 127 1층) ▲메트로센터점(대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호) ▲제일슈퍼(인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호) ▲드림 복권판매점(경기 부천시 계남로 297 1층 102호) ▲골드러시(경기 성남시 중원구 도촌로7번길 4-2 102호) ▲즉석복권방(경기 수원시 영통구 산남로 2) ▲복권백화점(경기 파주시 평화로 70) ▲팡팡복권방(전북 익산시 인북로 99) ▲만물가게(제주 제주시 신성로10길 3) ▲인터넷 복권판매사이트다.수동선택은 3명으로 판매점은 ▲다복복권(충북 진천군 덕금로 792 1층) ▲돈나무 복권(전북 군산시 공단대로 612) ▲별별마트(경북 성주군 성주로 4190 1층 복권방)다.당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.[서울=뉴시스]