원지, 유튜브 복귀…“다시 여행길 올라”

창문 없는 사무실 공개로 직원들에 대한 열악한 처우가 논란이 됐던 여행 유튜버 원지가 활동을 재개했다.
원지는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘네팔에 온 이유’라는 제목의 영상을 공개했다. 그가 콘텐츠를 올린 건 해당 논란 이후 약 3개월 만이다.
원지는 “여러분. 잘 지내셨나요! 저는 그동안 스스로를 돌아보는 시간을 보내고 다시 여행길에 오르기 시작했습니다”고 말했다.
원지는 해외 각국을 여행하는 방식의 유튜브 채널을 운영하며 큰 인기를 끌고 있다. 특히 유튜브를 넘어 케이블 채널 등으로 활동 영역을 넓히고 있다.
그는 지난해 11월 유튜브 채널에 ‘6평 사무실 구함’이라는 제목의 영상을 올렸는데, 지하 2층에 있는 창문 없는 사무실이 공개된 이후 소속 직원들에 대한 처우 문제가 불거졌다. 원지는 “환기의 중요성을 누구보다 강조했었는데, 그 부분을 신경 쓰지 못해 팀원들에게 불편을 드린 부분 깊이 반성한다”고 사과하고 자숙해왔다.
