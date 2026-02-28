홧김에 이웃 600가구 태워버린 남성…발단은 아내의 ‘외도’

한 필리핀 남성이 아내 외도에 화를 참지 못하고 자신의 집에 불을 질렀다가 인근 주택 300채가 불길에 휩싸인 사건이 발생했다.
마닐라 불레틴 등 현지 매체에 따르면 이달 25일(현지시간) 마닐라 인트라무로스의 주거 밀집 지역에서 주택 최소 300채가 불에 타는 화재가 발생했다.
마닐라 재난위험감축관리사무소(DRRMO)에 따르면 당일 오후 4시 48분쯤 처음 화재 신고가 접수됐고 오후 5시 28분경 화재 경보를 4단계로 격상할만큼 불길이 빠르게 번진 것으로 알려졌다.
신고 접수 4시간 만인 오후 8시 46분 주불은 진압됐다.
하지만 대형 화재로 이 지역에서 최소 300채의 주택과 600가구가 피해를 본 것으로 전해진다. 특히 이번 화재로 노인 2명이 사망하는 인명 피해까지 발생했다.
취약 계층이 밀집된 주거지역인 탓에 이재민 대다수는 학생과 직장인, 영세 자영업자로 알려졌다.
외신에 따르면 일부 주민들은 불을 처음 낸 용의자 A 씨가 아내의 외도에 분노해 자신의 집에 휘발유를 끼얹었다고 전했다.
이에 격분한 주민들은 A 씨를 폭행하기도 했다. A 씨는 경찰에 체포돼 조사를 받고 있다.
