“AI로 대량해고?” 실직자들 자전거 돌려 전기 생산…풍자 영상 확산

인공지능(AI) 확산으로 일자리가 대거 사라질 수 있다는 불안을 풍자한 영상이 온라인에서 빠르게 확산되고 있다. 일자리를 잃은 사람들이 실내 자전거를 돌려 AI 서버 전력을 생산한다는 설정의 가상 광고다.
27일(현지시간) 비즈니스 인사이더에 따르면 벨기에 기반 AI 영상 스타트업 AiCandy가 공개한 40초 분량의 패러디 영상은 인스타그램과 X(옛 트위터) 등에서 수백만 조회수를 기록하며 화제를 모으고 있다.
● “2030년 80% 실직”…인간은 ‘에너지원’이 됐다
영상은 2036년을 배경으로 한다. 설정에 따르면 2030년까지 인류의 80%가 AI로 일자리를 잃는다. 이후 실직자들은 단체 운동 수업에 참여해 전력을 생산하고, 해당 에너지가 AI 데이터센터 운영에 활용된다.
영상에는 노년의 모습으로 변환된 일론 머스크, 샘 올트먼, 제프 베이조스 등 빅테크 인물의 AI 합성 캐릭터가 등장한다.
AI로 구현된 머스크는 “2030년까지 인류의 80%가 AI로 일자리를 잃었다”고 말한다. 이어 베이조스 캐릭터는 사람들이 “돈도 목적도 없지만 시간만큼은 많아졌다”고 설명한다.
머스크는 “일자리를 빼앗은 기계를 인간의 에너지로 다시 움직일 수 있다면 어떨까”라고 묻고, 샘 올트먼 캐릭터는 “에너짐(Energym)이 우리의 에너지 수요와 여러분의 삶의 목적을 동시에 해결했다”고 말한다.
이 영상은 일자리를 잃은 인간이 다시 AI를 가동하는 ‘에너지원’이 되는 구조를 통해, AI가 초래할 수 있는 노동시장 변화와 에너지 의존 문제를 동시에 풍자한다.
● AI 전력 소비 현실과 맞물려
최근 생성형 AI 경쟁이 격화되면서 데이터센터 전력 수요는 급격히 증가하고 있다. 글로벌 빅테크 기업들은 재생에너지 장기 구매 계약(PPA)을 확대하고 일부는 원자력 발전 연계까지 검토하는 등 전력 확보 경쟁에 나선 상태다.
동시에 AI 자동화가 사무·기술 직군의 고용 구조를 재편할 수 있다는 논쟁도 이어지고 있다. 글로벌 IT 기업들의 구조조정 역시 이러한 불안을 키우는 요인으로 꼽힌다.
AiCandy 공동창업자들은 일부 고객들이 “AI 기술이 환경을 오염시키고 막대한 에너지를 소비한다”고 지적한 데서 아이디어를 얻어 해당 영상을 제작했다고 밝혔다.
업계에서는 이 영상이 단순한 유머를 넘어 “AI 시대의 비용은 무엇인가”라는 질문을 던졌다는 평가가 나온다. 에너지와 일자리라는 두 축의 현실적 논쟁이 맞물리며 대중적 공감을 얻고 있다는 분석이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0