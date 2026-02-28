하메네이, 집무실 비워 공습 피해…“최근 암살 시도 걱정”

알리 하메네이 이란 최고지도자.

미국과 이스라엘이 28일(현지 시간) 이란 수도 테헤란에 대한 공습을 진행한 가운데 이란 국가 최고지도자인 알리 하메네이 집무실 근처에서도 폭발이 있었다고 AP통신 등이 전했다. 로이터 등에 따르면 공습 당시 하메네이는 집무실을 비운 상태여서 공격을 피한 것으로 알려졌다.