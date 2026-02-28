이란 보복 시작…“바레인 美5함대-이스라엘에 미사일 공격”

엑스 갈무리

이스라엘군이 28일(현지 시간) 이란의 탄도미사일을 탐지했다고 밝혔다. 같은 날 미국과 이스라엘군의 공격을 받은 이란이 보복 공격에 나선 것으로 보인다고 미국 뉴욕타임스(NYT) 등은 전했다. 미 해군 5함대 등 미군 기지가 있는 바레인의 일부 지역에서도 사이렌이 울리며 대피령이 내려진 것으로 전해졌다. 이란 외무부는 성명에서 “이란군은 국가를 방어할 준비가 완전히 됐고 침략자들이 본인들의 행동을 후회하게 할 것”이라고 했다.