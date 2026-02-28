“‘금전수’ 눈에 띄게 잘 자라더니…” 10억 복권 당첨자 사연

평소 로또 복권만 구입하다가 오랜만에 산 즉석 복권에서 1등에 당첨된 이의 사연이 전해졌다. 그는 “부모님께서는 집에서 키우는 금전수가 올해 유독 눈에 띄게 잘 자라고 있어 왠지 좋은 일이 있을 것 같았는데, 이런 행운이 올 징조였던 것 같다고 너무 기뻐하셨다”고 했다.
복권 수탁사업자 동행복권은 27일 공식 홈페이지에 ‘스피또2000’ 66회차 1등 10억원 당첨자 A 씨 사연을 소개했다. A 씨가 복권을 구매한 장소는 경기 용인시 처인구의 한 복권판매점이다.
A 씨는 “일주일에 한 번씩 로또를 구매하는 편인데, 그날은 우연히 2년 만에 스피또2000을 한 장 구매했다”며 “구매한 다음에 바로 당첨 확인을 했는데 1등이 나와 순간 너무 얼떨떨하고 믿기지 않았다”고 했다.
그는 “바로 집으로 달려가 부모님께 보여드렸는데 모두 놀라서 진짜 당첨이 맞는지 여러 번 확인했고, 당첨이라는 걸 알고 함께 환호했다”고 했다.
그는 당첨금 사용 계획에 대해 “부모님께 일부 드릴 것”이라며 “예금하거나 집을 사는 데 보태려고 한다”고 했다.
스피또2000은 게임별 행운 그림 2개가 모두 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 2000원, 1등 당첨 매수는 매회 6장이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
