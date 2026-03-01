‘아파트’ 로제, 英 브릿 어워즈 수상…케이팝 최초 ‘역사’

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 케이팝 가수 최초로 영국 ‘브릿 어워즈’에서 수상했다.
28일(현지 시간) 영국 맨체스터 코옵 라이브에서는 제46회 브릿 어워즈가 열렸다. 로제는 브루노 마스와 함께 발표한 곡 ‘APT(아파트)’로 후보에 올랐던 ‘인터내셔널 송 오브 더 이어’ 부문에서 수상했다.
수상자 호명에 로제는 무대 위에서 “오 마이 갓”이라며 기뻐했다. 로제는 “영국에 계신 이렇게 재능 있고 존경하는 음악가분들 앞에서 상을 받게 되어 정말 영광”이라며 “브루노, 저의 가장 큰 멘토이자 가장 친한 친구가 되어 주어서 감사하다 너무 사랑한다”고 고마움을 전했다.
로제는 “블랙핑크에게도 고맙다고 말하고 싶다. 나에게 늘 영감을 줘서 고맙다”며 멤버들의 이름을 불렀다. 로제는 블랙핑크 그룹과 솔로 모두 브릿 어워즈 후보에 선정된 최초이자 유일한 케이팝 아티스트다.
한편 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’도 케이팝 최초 수상의 기록에 도전했으나 수상에는 실패했다.
브릿 어워즈는 영국음반산업협회가 개최하는 영국 최고 권위의 대중음악 시상식이다. 1977년 한 차례 개최 이후 1982년부터 매년 시상식을 이어오고 있다.
