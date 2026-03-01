2월 수출 29% 증가한 674억달러…반도체 최대 실적

지난달 27일 경기 평택시 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 뉴시스
올해 2월 수출액이 674억5000만 달러로 역대 2월 기준 최대 실적을 기록했다.

1일 산업통상부가 발표한 ‘2026년 2월 수출입동향’에 따르면 수출은 전년 같은 달 대비 29.0% 증가한 674억5000만 달러로 나타났다. 수입은 7.5% 증가한 519억4000만 달러로 집계됐다.

무역수지는 155억1000만 달러 흑자를 달성했다. 지난해 2월 이후 13개월 연속 흑자를 이어갔다.

조업일수를 고려한 일평균 수출은 49.3% 증가한 35억5000만 달러로 나타났다. 일평균 수출이 30억 달러를 돌파한 것은 사상 처음이다.

품목별로 보면 15대 주력 수출 품목 중 반도체를 포함한 5개 품목 수출이 증가했다.

반도체 수출은 251억6000만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 160.8% 성장하며 2월 전체 수출을 이끌었다. 역대 2월 중 최대 실적으로, 3개월 연속 200억 달러 이상의 수출을 이어갔다.

반면 자동차와 자동차부품 수출은 설 연휴가 1월에서 2월로 이동하면서 전년 대비 조업일수가 3일 감소함에 따라 각각 전년 대비 20.8%, 22.4% 줄어든 48억1000만 달러, 14억5000만 달러로 나타났다.

지역별로는 9대 주요 수출 지역 가운데 미국과 중국을 비롯한 7개 지역에서 수출이 늘었다.

특히 미국 수출은 반도체·컴퓨터 수출 호조에 힘입어 지난해보다 29.9% 증가한 128억5000만 달러를 기록했다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
