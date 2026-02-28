노홍철 ‘약에 취한 사자’ 의혹에 “약물 주입 아냐…낮잠 시간”

노홍철 인스타그램

논란이 된 사진은 노홍철이 탄자니아 여행 중 촬영해 지난달 30일 소셜미디어에 올린 것이다. 사진에서 노홍철은 잠자는 사자 옆에 누워 있었다. 사자의 털을 쓰다듬기도 했다. 노홍철은 사진을 올리며 “잠자는 사자의 털끝을 건드려 본다”고 했다. 노홍철이 올린 영상에서 사자는 맹수임에도 노홍철의 행동에 별다른 반응을 보이지 않았다.