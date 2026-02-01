‘니코틴 중독’ 막는 유전자 변이 발견… 새로운 금연 보조제 온다

흡연량을 줄인다는 특정 유전자 변이가 발견됐다. 새로운 금연 약물 개발에 단서가 될 것으로 보인다. 게티이미지뱅크

하루 흡연량을 최대 78%까지 줄이는 데 관여하는 특정 유전자 변이가 확인됐다. 해당 유전자 기능을 조절하는 약물을 개발하면 니코틴 중독 치료에 활용하는 동시에 금연에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.