북극곰 운명은… “2030년대에 멸종” vs “어른 곰 더 건강해져”

노르웨이령 스발바르제도의 유빙 위에 있는 암컷 북극곰과 새끼. 어미와 새끼 모두 봄철 북쪽 유빙에 제때 도달해 살이 오르고 건강해 보인다. 사진 출처 위키미디어

‘눈 덮인 북극의 굴 속, 어미 북극곰이 새끼에게 젖을 먹이고 있다. 태어날 때 약 500g에 불과하던 새끼는 석 달 만에 10kg 정도로 성장하지만 굴 밖을 나서는 봄이 되면 절반 이상은 살아남지 못한다.’