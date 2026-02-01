헌재 “지상파-중소방송 광고 결합판매는 합헌”

서울 종로구 헌법재판소에서 깃발이 휘날리고 있는 모습. 뉴스1

지상파 방송에 광고를 하려는 광고주에게 지역·민영방송이나 중소방송 광고까지 묶어 판매하는 이른바 ‘방송광고 결합판매’가 헌법에 어긋나지 않는다는 헌법재판소 판단이 나왔다.