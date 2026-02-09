“월세 1000만원 방 뺀다” 손담비, 이태원 91평 집 작별

가수 겸 배우 손담비가 3년 반 동안 거주했던 이태원 신혼집을 떠나 새로운 보금자리로 이사한다.
8일 손담비는 소셜미디어(SNS)를 통해 “마지막으로 보는 풍경 D-2, 3년 반 너무 잘 살았다”는 글과 함께 사진을 게시했다.
공개된 사진 속에서 그는 딸을 품에 안고 정든 집의 야경을 바라보는 모습이 담겼다. 그는 딸을 향해 이 집에서 행복했냐고 물으며 이사 후에는 더 행복하게 해주겠다는 다짐을 덧붙였다.
앞서 유튜브 채널 등을 통해 공개된 손담비의 집은 91평에 달하는 대형 평수임에도 불구하고 방 3개와 화장실 3개로 구성된 독특한 구조를 가져 화제가 됐다. 과거 콘텐츠에서 옷방이 너무 커서 상대적으로 아기 방으로 쓸 공간이 부족하다는 아쉬움을 토로한 바 있다.
그는 매달 월세 1000만원과 80만원 이상의 관리비를 지출해 왔다고 언급했다. 부부 둘이 살기에는 충분한 공간이었으나 올해 4월 득녀한 이후 자녀 양육을 위한 효율적인 공간 확보를 위해 결국 이사를 결정한 것으로 풀이된다.
손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼해 가정을 꾸렸으며, 현재 SNS와 유튜브 채널을 통해 육아 일상과 근황을 전하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0