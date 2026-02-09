AOA 출신 권민아 “피부 시술로 2도 화상…살 찢어지는 고통”

그룹 AOA 출신 권민아가 피부 시술로 심재성 2도 화상을 입었다고 밝혔다.
8일 권민아는 인스타그램에 얼굴 피부가 붉게 변한 사진을 올리며 “지난달 24일 수면으로 리프팅 시술을 받았다. 눈을 떴을 때 살이 찢어지는 고통이 들었다”고 토로했다.
그는 “거울을 봤는데 피부가 한 겹씩 화상으로 인해 뜯겨 돌돌 말아 올라가 있었다. 진물과 물집이 나 있었다”며 “진단명은 심재성 2도 화상”이라고 설명했다. 심재성 2도 화상은 진피층 깊은 곳까지 손상된 경우로 치료 기간은 3주 이상으로 알려져 있다.
권민아는 “원장님은 시술할 때 아무 일도 없었다고 했다. 원인은 기기 팁 불량밖에 없는 것 같다고 하더라”고 전했다.
이어 “한 달에 한 번씩 주기적으로 오던 의원”이라며 “지난달부터는 수면 동의서, 시술 안내 동의서, 사진 여부도 물어봐 주지 않았다. 지난해 10월에 동의서를 받았기 때문에 매번 올 때마다 받을 수 없다고 하더라”고 주장했다.
그러면서 “시술 전 피부 진료나 진단을 받은 적도 없다”며 “(병원 측은) 의료법 위반은 한 적 없다고 한다”고 했다.
권민아는 “(병원 측이) 법적으로 합당한 (피해) 금액을 알고 싶다고 해서 결국 소송으로 이어지게 됐다. 법적으로 정직하게 판결이 나오는 게 나도 덜 억울할 것”이라며 법적 공방을 할 예정이라고 밝혔다.
그는 이번 일로 예정된 일정을 미루거나 취소해야 한다고 토로했다. 권민아는 “전부 얼굴 노출이 필요한 일들이고 화장도 해야 하지만 지금은 선크림도 바르지 못한다. 일정을 미루거나 취소하느라 매일 ‘죄송합니다’ 하다가 눈물이 났다”며 “연락 못 드린 분들도 있어서 정말 죄송하다고 얘기 드리고 싶다”고 했다.
그러면서 “이 일로 공황발작이 찾아왔다. 엄마에게 결국 얼굴 상태를 들켰는데 우셨다”며 “화상 치료랑 흉터 치료가 언제 끝날지, 흉이 질지 아직 아무것도 모른다. 정말 많은 기회를 놓쳐야 한다는 게 속상하다”고 덧붙였다.
권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했다. 2019년 탈퇴한 후 연기 등 다양한 분야에서 도전을 이어가고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
