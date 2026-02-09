‘차정원 열애’ 하정우 “결혼식장 들어갈 때까지 몰라요”

배우 하정우(47)가 모델 겸 배우 차정원(36)과의 교제를 인정한 가운데, 결혼설을 언급하는 누리꾼들에게 직접 답글을 달아 눈길을 끌고 있다. 하정우와 차정원의 각자 소속사 측은 앞서 두 사람의 교제를 인정했으나 ‘7월 결혼설’에 대해선 선을 그은 바 있다.
6일 하정우는 인스타그램에 내달 14일 처음 방송되는 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 대본 리딩 현장 사진을 게시했다. 누리꾼들은 이틀 전 불거진 열애설과 관련해 댓글을 달았다.
한 누리꾼이 “늦었지만 결혼 축하드려요”라고 댓글을 달자, 하정우는 “아직 이릅니다”라고 답했다.
또 다른 누리꾼이 “결혼 축하드린다”고 하자, 하정우는 “아직 있어야 된다니까요”라고 적었다.
그는 “결혼하지 마요”라는 댓글에는 “식장 들어갈 때까지 모른다”고 답글을 남겼다. 자신의 연인과 동명이인 가수인 카더가든(본명 차정원)의 사진에는 “오 내 사랑”이라고 답글을 달아 웃음을 자아냈다.
차정원 소속사 사람엔터테인먼트 측 관계자는 4일 동아닷컴에 하정우와의 열애설에 대해 “연애는 맞고, 결혼은 아니다”라고 짤막한 입장을 전했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니 측 관계자도 같은 날 “하정우 배우가 교제 중인 분이 있는 것은 맞다. (하지만) 결혼 관련 내용은 전혀 확정이 아니다”라고 밝혔다.
하정우는 2003년 영화 ‘마들렌’으로 데뷔했다. 이후 영화 ‘추격자’ ‘암살’ ‘아가씨’ ‘1987’ ‘신과함께’ 등 다수의 작품에 출연했다. 그는 ‘롤러코스터’ ‘허삼관’ ‘로비’ ‘윗집 사람들’을 연출하며 감독으로서도 활발한 활동을 이어갔다.
하정우는 배우 김용건의 장남으로도 유명하다. 또한 하정우의 동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표는 배우 황보라의 남편이다.
차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘그녀는 예뻤다’ ‘수요일 오후 3시 30분’ ‘당신이 잠든 사이에’ ‘특별근로감독관 조장풍’ 등에 출연했다. 패션과 뷰티 분야 인플루언서로도 활동 중이다.
