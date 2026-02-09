홍진경 “다신 그런 거 만들지 마” 딸 라엘 “죄송”…‘보정사진 해프닝’ 일단락

방송인 홍진경의 딸 라엘 양이 보정 사진으로 화제가 된 가운데, 두 사람이 나눈 대화가 공개됐다.
8일 홍진경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “라엘이 연락됐어요, 걱정 끼쳐드려 죄송합니다, 라엘이 허락받고 올려요”라는 글과 함께 라엘이와 나눈 대화를 게재했다.
홍진경은 “한국이 어제부터 난리가 났어, 네 사진 때문에”라고 했으나 라엘이는 “미안해, 그런데 엄마 게시물이 나한테 더 심각해 지금”이라고 자신의 실물 사진을 올린 홍진경을 언급해 폭소를 자아낸다. 이에 홍진경이 “야, 네 인생 자체가 가짜야”라고 하자, 라엘 양은 “엄마 우리 그냥 손잡고 ‘가짜의 삶’ 나가자”라고 농담했다.
그러나 이후 홍진경이 “지금 농담이 나오냐, 사람들이 다 놀랐어, 학생이 그렇게 야한 화장을 하고 성형한 줄 알고, 그냥 네 민낯을 인정하고 너 자신으로 살아야 해, 사각턱이고 볼살이 좀 많으면 어떠니 그게 김라엘인데, 다신 그런 거 만들지 마”라 꾸짖자, 딸은 “죄송합니다”라면서도 ‘보정 앱’이 좋다고 언급해 웃음을 자아냈다.
앞서 최근 온라인 커뮤니티에는 ‘홍진경 딸’ 라엘의 사진이 화제가 됐다. 해당 사진 속 라엘은 확 달라진 외모로 화제를 모았다.
하지만 이후 홍진경은 자신의 인스타그램에 지인들과 나눈 다이렉트 메시지(DM)과 딸 라엘 양의 사진을 게시하면서 “가짜의 삶, 라엘아 이 정도면 사기 아니냐”라는 글을 남겼다.
DM에는 최근 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 라엘 양의 외모 변화에 대해 얘기하는 지인과 홍진경의 대화가 담겼다. 이때 홍진경은 “걔 땜에 아주 미쳐”라며 “그거 다 보정”이라고 강조했다. 그러면서 “얼굴 돌려 깎고 코 세우고 화장해 주는 애플리케이션이 있나 보다”라며 “아주 중국 미녀처럼 해놨더라, 난 무슨 판빙빙인 줄”이라고 황당한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
또한 홍진경은 라엘 양의 보정 전 사진과 보정 후 사진을 함께 게시하면서 딸의 외모 변화를 적극적으로 해명하며 폭소케 했다.
한편 홍진경은 지난 2003년 일반인 사업가 김 모 씨와 결혼했으며 딸 라엘 양을 두고 있다. 이후 홍진경은 지난해 남편과 22년 만에 이혼하고, 각자의 길을 걷게 됐다고 발표한 바 있다.
