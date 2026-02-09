‘한파 끝’ 낮부터 기온 올라… 내일 전국 눈비 속 동해안 ‘찔끔’

9일 낮부터 기온이 평년기온 수준을 회복하면서 지난주부터 이어지던 추위가 끝날 전망이다. 10일 전국에 비 또는 눈이 내리겠지만 동쪽 지역의 강수량은 적어 이 지역 건조특보는 유지될 가능성이 있다.
기상청에 따르면 9일 아침까지 이어지던 한파는 이날 낮부터 기온이 차차 오르며 해소된다. 10일부터는 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어지며 아침 최저 영하 6도~영상 2도, 낮 최고 3~10도 수준이 예보됐다. 11일에는 낮 기온이 12도까지 오르는 곳도 있을 전망이다.
10일 오전 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙 및 산지, 충청권, 남부 지방, 제주도에 비나 눈이 시작돼 오후에는 전국으로 확대된다. 제주도 산지에 2~7cm, 강원 내륙 및 산지 1~5cm, 나머지 지역에는 최대 3cm의 눈이 예보됐다. 눈이 내리지 않는 지역에는 5mm 안팎의 비가 내릴 것으로 예상된다.
비와 눈의 영향으로 건조특보가 일부 해제 또는 완화되는 곳이 있겠지만 동쪽 지역에 내리는 강수량은 적어 유지될 가능성이 있다. 동해안에는 순간풍속 시속 55km 안팎의 강풍이 계속될 것으로 예상돼 산불 등에 각별히 유의해야 한다.
전채은 기자 chan2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0