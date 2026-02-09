민주, ‘외국인 처녀 수입’ 발언 김희수 진도군수 제명

앞서 김 군수는 4일 전남 해남문화예술회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 타운홀 미팅’에서 인구 소멸 문제 대책을 언급하며 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해 정 안 되면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입해 농촌 총각 장가를 보내고 이런 특별 대책을 만들어야 한다”고 말했다.

ⓒ뉴시스

김 군수와 도가 사과했지만 논란은 쉽사리 가라앉지 않고 있다. 8일에도 군청 홈페이지 자유게시판에는 김 군수의 발언을 비판하는 게시물이 올라왔다. 서모 씨는 게시물에서 “진도군에서는 스리랑카 베트남 여성을 수입하고 싶으세요?”라고 비판했다.