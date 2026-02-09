靑시그널에도 터져버린 당청 앙금…與 합당 논의에도 속도조절 불가피

李대통령 시한 임박해 혁신당 특검 임명…與 후보에 불쾌감
靑, 정청래·조국에 ‘합당 지선 후 결정’ 전달…“추진하면 의도 있는 것”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 홍익표 청와대 정무수석과 대화하고 있다. (공동취재) 2026.2.8. 뉴스1
더불어민주당 정청래 지도부가 2차 종합특검 후보 추천에 대해 사과의 뜻을 밝혔지만 당청 앙금이 여전히 해소되지 않고 있는 분위기다. 그동안 누적돼 온 갈등이 특검 추천을 계기로 터져 나온 터라 정청래 대표가 극심한 당 내홍을 촉발한 민주당과 조국혁신당 합당 추진에도 영향이 불가피할 전망이다.

9일 청와대 관계자들의 말을 종합하면 2차 종합특검 후보 추천과 관련한 당 지도부 사과에도 청와대 내부에서는 여전히 불편한 기류가 흐르고 있다.

민주당은 2차 종합특검 후보로 전준철 변호사를 추천했다. 하지만 전 변호사가 김성태 전 쌍방울 회장의 형사 사건 변호인단으로 활동한 전력이 밝혀지면서 논란이 일었다. 이재명 대통령 또한 참모진에게 “당이 어떻게 이런 사람을 추천하느냐”는 취지로 불쾌감을 드러냈다고 한다.

정 대표는 논란이 불거지자 뒤늦게 “대통령께 누를 끼쳐 드린 점에 대해 대단히 죄송하다고 사과의 말씀을 드린다”고 했다. 그럼에도 당청 간 감정의 골은 깊어진 상태다. 청와대 내부에서는 “여러 차례 시그널이 있었음에도 당은 아무런 조치를 하지 않았다”는 비판의 목소리가 나온다.

특검 임명은 보통 국회로부터 추천이 들어오면 빠른 시일 안에 재가됐는데 이 대통령이 특검 임명 시한 마지막 날인 지난 5일 오후에야 조국혁신당 추천 인사를 임명한 것은 민주당에 보내는 하나의 시그널이었다는 것이다. 청와대 한 관계자는 “시그널은 있었다. 겉으로야 (당과) 불편한 건 없지만 안에서는 불만이 있다”고 전했다.

정치권에서는 표면화한 당청 갈등이 누적된 불신의 결과라는 해석이 나온다. 정 대표의 기습 합당 추진 발표는 물론 국회의 입법 지연에 대한 불만이 쌓이다가 특검 추천으로 발화했다는 것이다. 이 대통령이 공소청의 보완수사권을 예외적으로 인정해야 한다는 취지로 말했음에도 당 지도부가 수용하지 않은 것을 두고도 ‘자기 정치를 위한 독단’이라는 지적이 나온다.

실제로 이 대통령은 그간 공개적으로 국회의 입법 지연을 문제 삼으며 ‘속도감’을 주문한 바 있다. 정 대표의 민주당-혁신당 기습 합당 제안 발표를 두고도 이 대통령은 참모진들에게 공개적으로 ‘정 대표가 나를 이용한다’며 불쾌감을 드러냈다고 한다.

당시 홍익표 청와대 정무수석은 “양당 통합이나 정치적 통합에 대한 것은 대통령의 평소 지론이다. 양당 간 잘 논의가 진행되길 지켜보겠다”는 원론적인 입장만 밝혔지만 물밑에서 정 대표와 조국 혁신당 대표에게 “논의를 중단하고 합당은 지방선거 이후 결정하라”라는 대통령의 의중을 전달한 것으로 알려졌다.

이에 정 대표와 조 대표 모두 수긍했다는 게 청와대 관계자들의 전언이지만 이와 달리 양당 지도부가 합당 추진에 속도를 올리면서 이 또한 당청 간 엇박자로 비치고 있다. 최근에는 민주당발(發) 합당 추진 대외비 문건이 공개되기도 했다.

다만 당청 갈등이 극에 달한 상황에서 정 대표가 추진하는 혁심당과 합당 추진에도 영향이 불가피할 전망이다. 당장 민주당 안팎에선 정청래 지도부가 기존처럼 합당 추진에 힘을 싣진 못하고 오는 10일 예정된 의원총회에서 속도조절에 나서지 않겠느냐는 관측이 나온다. 당 고위관계자도 이날 뉴스1과 통화에서 “합당 논의는 지선 이후로 미뤄지는 분위기다. 의총에서 결론을 내릴 것”이라고 전했다.

청와대 관계자는 “특검 후보 추천을 놓고 당도 쪼개졌고 당청 감정도 안 좋아졌다”며 “이런 상황에서 합당을 추진한다고 하면 다른 의도가 있다고 밖에 보이지 않는다”고 말했다.

