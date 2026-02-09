한국인 56% “일본 좋아요”, 中은 “최대 위협국”…日언론단체 조사

한국인의 절반 이상이 일본에 대해 호감을 갖고 있다는 일본 기관의 여론조사 결과가 나왔다.
8일 일본 공익재단법인 신문통신조사회는 지난해 말 한국을 비롯해 6개국을 대상으로 진행한 여론조사에서 한국 응답자의 56.4%가 일본에 대해 ‘호감이 있다’고 답했다고 밝혔다.
이는 같은 기관 전년도 조사 40.6%보다 15.8%포인트 상승한 것으로, 조사가 시작된 이래 처음으로 절반을 넘어선 수치다. 조사회 측은 이번 결과에 대해 일본 지도부의 한일 관계 중시 행보 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석했다.
다만 다른 나라들에 비해 한국의 대일 호감도는 여전히 낮은 수준이다. 대일 호감도는 태국(94.7%)이 가장 높았고, 미국(86.5%), 프랑스(85.4%), 영국(82.6%)순으로 이어졌다. 러시아는 전년 대비 12.5%포인트 하락한 56.5%를 기록해 한국과 유사한 수준을 나타냈다.
일본 관련 보도에 대한 한국인의 관심도 역시 높아졌다. 응답자의 78.3%가 일본 소식에 관심을 보였다. 이는 전년 대비 10%포인트 상승한 수치다. 한국인이 관심을 갖는 보도 분야는 ‘과학기술(82.1%)’이 1위를 차지했으며, ‘정치·경제·외교정책(76.2%)’과 ‘국제협력 및 평화유지활동(75.3%)’이 뒤를 이었다.
국제 정세 인식 조사에서 한국인들은 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해 강한 부정적 견해를 보였다. 트럼프 대통령이 세계에 ‘나쁜 영향을 미치고 있다’고 답한 한국인은 73.7%로 조사 대상 6개국 중 가장 높았다. 또한 트럼프 대통령과 같은 인물이 한국의 지도자가 되는 것에 대해서도 75.5%가 부정적인 반응을 드러냈다. 조사회 측은 트럼프 대통령의 외교·관세 정책 등을 원인으로 분석했다.
세계 평화를 위협하는 최대 위협국을 묻는 질문에서 한국인은 중국을 가장 많이 꼽았다. 중국은 2023년과 비교해 9.1%포인트 오른 28.7%로 나타났다. 이어 북한(21.7%), 러시아(18.8%), 미국(16.4%) 순이었다.
같은 질문에 미국-영국-프랑스 등 서구권 국가들은 러시아를 1위로 지목했다.
이번 조사는 2025년 11월부터 12월까지 한국, 미국, 영국, 프랑스, 태국, 러시아 6개국에서 국가별로 1000여 명을 대상으로 진행했다.
