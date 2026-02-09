본문으로 바로가기
사회
스트레이 키즈 아이엔, 생일 맞아 국립암센터에 1억 원 기부
동아일보
업데이트
2026-02-09 16:02
2026년 2월 9일 16시 02분
입력
2026-02-09 15:56
2026년 2월 9일 15시 56분
이호 기자
크게보기
스트레이키즈 아이엔. 국립암센터 제공
국립암센터는 9일 아이돌그룹 스트레이 키즈의 멤버 아이엔(I.N)이 생일을 맞아 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 기부금은 취약계층 암 환자의 치료비와 소아청소년 암 환자의 심리치료 지원에 쓰일 예정이다.
아이엔은 “작은 보탬이지만 희망과 용기가 돼 닿기를 바란다”며 “긴 치료의 시간을 견디고 계신 분들의 하루가 조금이나마 따뜻해지길 바라는 마음을 담았다”고 말했다. 아이엔은 지난해 소아암 환아 치료를 위해 써달라며 삼성서울병원에 1억 원을 기부하기도 했다.
#스트레이 키즈
#아이엔
#국립암센터
#기부
이호 기자 number2@donga.com
