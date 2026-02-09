역대급 ‘불수능’에 정시 탈락 속출…올해도 N수생 16만명 넘을 듯

역대급 ‘불수능’으로 올해 정시 모집 탈락자가 대폭 늘어난 가운데 올해 대학수학능력시험(수능)에 대규모 ‘N수생’이 응시할 것으로 보인다. 특히 올해는 지역의사제 전형 신설로 의대 정원까지 늘어난 데다 대입 제도 개편으로 내년부터 새로운 방식의 수능이 도입돼 대규모 ‘N수생’이 수능에 응시할 것으로 보인다.
9일 종로학원에 따르면 2026학년도 정시 모집에서 전국 190개 대학이 선발한 인원은 총 8만6004명으로 전년(9만5406명) 대비 6.9%(―9402명) 줄었다. 반면 수험생의 총 지원 건수는 51만4873건으로 전년(49만6616건)보다 3.7%(1만8257건) 증가했다. 대학 모집 인원이 줄어든 반면 출생률이 높았던 황금돼지띠(2007년생) 고3 등으로 지원자는 오히려 증가한 것이다.
이에 정시 모집 탈락자 증가와 함께 지역의사제 전형 신설로 의대 정원까지 늘어나며 올해 수능에서 약 16만 명 초반대의 N수생이 나올 것으로 보인다. 특히 2027학년도부터 의대 정원이 연 700∼800명가량 늘어날 것으로 보이며 최상위권 학생을 중심으로 ‘수능 재도전’이 이뤄질 가능성이 높다. 실제로 의대 모집 인원이 일시적으로 늘어난 2025학년도 수능에서 N수생은 16만1784명으로 2004학년도 이후 최다를 기록했다.
2028학년도 수능 개편으로 기존 수능 체제는 올해가 마지막이라는 점이 N수 열풍에 어떤 영향을 줄 것인지도 고려 대상이다. 다만 ‘마지막 기회’라는 심리적 불안감으로 수험생들이 오히려 지원하기 어려울 것이라는 분석도 있다.
임성호 종로학원 대표는 “2027학년도 통합 수능이 마지막 해라는 이유로 N수생이 평소보다 더 몰릴 수 있다고는 단정할 수 없다”며 “1994학년도 수능 도입 이래 큰 틀에서 7번의 변화를 겪는 동안 개편 직전 해에 N수생이 증가한 건 2번뿐”이라고 설명했다.
