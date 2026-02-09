금값 널뛰는 배경에 “무질서한 중국 거래”…美 재무장관 진단

최근 국제 금 가격이 큰 폭의 변동성을 보인 배경에는 중국 시장의 과열된 거래가 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다. 동시에 중국 개인 투자자의 대규모 실물 금 매수 역시 글로벌 금 가격 상승 흐름을 뒷받침한 요인으로 지목된다.
8일(현지시간) 블룸버그에 따르면 스콧 베센트(Scott Bessent) 미국 재무장관은 최근 인터뷰에서 금 시장 상황과 관련해 “중국에서 거래가 다소 무질서해졌다(things have gotten a little unruly in China)”며 중국에서 금 거래 관련 증거금 요건이 강화되고 있다고 설명했다. 이어 최근 금 가격 흐름에 대해 “전형적인 투기적 급등 이후 정점에 가까워 보인다”고 평가했다.
중국 개인 투자자의 금 매수 확대는 금 가격 상승의 구조적 배경으로 작용하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2025년 중국 투자자들은 금괴와 금화 약 432톤을 매입해 전년보다 28% 증가했으며, 이는 전 세계 개인 금 매입량의 약 3분의 1을 차지하는 규모다.
부동산 시장 침체와 주식시장 변동성, 낮은 예금 금리 등으로 투자 대안이 제한되면서 중국 가계가 금을 대표적인 가치 저장 수단으로 선택하고 있다는 분석이다. 특히 ‘중국 다마(auntie) 투자자’로 불리는 중장년 여성 개인 투자자들이 금 매수 확대의 핵심 주체로 꼽힌다.
강한 수요로 인해 중국 내 금 가격이 국제 시세보다 높은 프리미엄을 형성하는 현상도 나타나고 있으며, 금 가격 상승 이후 일부 개인 투자자들이 상대적으로 가격이 낮은 은으로 투자 대상을 옮기는 움직임도 관측되고 있다.
다만 최근 가격 급락으로 손실을 본 개인 투자자들의 불만도 확산되는 분위기다. 중국 소셜미디어에서는 고점에서 매수한 투자자들이 스스로를 ‘수확 당하는 부추(chives)’에 비유하며 손실을 토로하는 사례도 나타나고 있다.
한편 도널드 트럼프 대통령이 차기 연방준비제도(Fed) 의장 후보로 케빈 워시(Kevin Warsh) 전 연준 이사를 지명한 이후 달러화가 강세로 돌아서면서 금 가격 조정 압력도 확대됐다. 중국 개인 투자자의 실물 매수 확대가 중장기적으로 가격을 지지하는 요인으로 작용하는 반면, 단기 시장 흐름은 투기적 거래와 달러 강세, 통화정책 전망 변화 등에 따라 높은 변동성을 이어갈 가능성이 제기된다.
