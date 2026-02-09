‘안 아프고 사는 기간’ 69.9세로 줄어

건강수명 9년만에 70세 밑으로
“코로나 영향으로 2년 연속 감소… 운동부족-배달음식 증가도 원인”
소득 상하위 20%간 8.4세까지 격차… 서울도 서초 73.02세-금천 69.17세
아프지 않고 건강하게 사는 기간을 뜻하는 ‘건강수명’이 9년 만에 70세 밑으로 내려간 것으로 나타났다. 소득 수준에 따른 건강수명 격차는 최대 8.4세로 벌어졌다. 저소득층의 의료 접근성을 높이고 생활 습관을 개선하는 등 건강관리 지원을 강화해야 한다는 지적이 나온다.
● 생애 마지막 13∼15년 질병 시달려
8일 한국건강증진개발원의 ‘건강수명 통계집’에 따르면 한국인의 건강수명은 2022년 기준 69.89세로 전년 대비 0.62세 감소한 것으로 조사됐다. 이는 2021년 정부가 발표한 국민건강증진종합계획의 건강수명 목표치인 73.3세보다 3년 이상 짧은 것이다. 건강수명이 70세 미만으로 감소한 건 2013년(69.69세) 이후 9년 만이다.
성별로는 남성의 건강수명이 67.94세로, 여성(71.69세)보다 4세가량 짧았다. 2024년 기준 한국인의 기대수명이 남성 80.8세, 여성 86.6세인 점을 고려하면 생의 마지막 13∼15년을 질병에 시달리며 보낸다는 의미다.
2020년 70.93세였던 건강수명이 2년 연속 감소한 것은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향이 큰 것으로 분석된다. 이 시기 사회적 거리 두기와 재택근무 확산 등으로 집에 있는 시간이 크게 늘었다. 운동 부족과 배달 음식 이용 증가로 만성질환 위험도 커졌다는 게 전문가들의 분석이다. 강재헌 강북삼성병원 가정의학과 교수는 “독감처럼 일시적 유행에 따른 질병은 건강수명에 영향을 미치지 않는다”며 “하지만 코로나19는 각종 장애와 후유증을 유발해 전 세계적으로 건강수명과 기대수명을 낮췄다”고 설명했다.
● 소득 상하위 20% 건강수명 격차 8.4세
소득이 높을수록 건강수명도 길었다. 2022년 기준 소득 수준 상위 20%의 건강수명은 72.7세였으나 하위 20%의 건강수명은 64.3세로 조사됐다. 상하위 20%의 건강수명 격차는 2012년 6.7세에서 2022년 8.4세까지 벌어졌다.
서울 안에서도 자치구별로 건강수명 격차가 컸다. 2022년 기준 서울에서 강남 3구(서초·강남·송파구)의 건강수명은 각각 73.02세, 72.95세, 72.58세로 1∼3위를 차지했다. 건강수명이 가장 높은 서초구와 가장 낮은 금천구(69.17세)는 4세 가까운 격차가 났다.
전문가들은 소득 수준이 높을수록 건강관리에 많은 시간을 쏟는 반면에, 저소득층일수록 음주와 흡연 등 건강 유해 요소에 더 많이 노출된다고 분석했다. 실제로 2023년 기준 소득 상위 20%의 비만율은 31.0%로 하위 20%의 38.0%보다 7%포인트 낮았다.
전문가들은 경제적 여건에 따라 의료 접근성 격차도 벌어지면서 건강 불평등이 심화되고 있다고 우려했다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “저소득층의 건강수명이 짧은 것은 평생의 생활 습관, 노동 여건이 누적된 결과”라며 “질병 예방부터 치료까지 적재적소의 건강관리 지원이 필요하다”고 강조했다.
