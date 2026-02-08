눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 자신의 토크콘서트에 참석하며 주먹을 쥐어보이고 있다. 2026.2.8/뉴스1

국민의힘 당원게시판 논란으로 제명된 한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 토크콘서트에서 “제가 제 풀에 꺾여서 그만둘 것이란 기대를 가지신 분들은 그 기대를 접으라”라며 “저는 그런 사람들을 이기기 위해서 정치를 하는 게 아니라 국익을 키우기 위해 정치를 하기 때문”이라고 말했다.