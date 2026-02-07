“4년 준비해 세계 최고 UTMB 100마일 완주했더니 25kg 빠졌어요”[양종구의 100세 시대 건강법]

운동과 거리가 멀었던 한의사가 4년 만에 세계 최고의 트레일러닝대회를 완주했다. 학창 시절 체육을 싫어했고 조금만 걸어도 숨이 차던 조상호 달리기한의원 원장(42)은 2024년 9월 1일(한국시간) 트레일러너 꿈의 무대인 UTMB(울트라트레일몽블랑) 100마일(160km)에서 39시간 46분 3초에 결승선을 통과했다.
조 원장은 해외에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산하던 2019년 말 체중이 늘고 체력이 떨어졌다는 생각에 산에 다니기 시작했다. 그 무렵 ‘아무튼, 산(장보영 저)’을 읽고 UTMB을 알게 됐다. ‘약골’로 알려졌던 서른 중반의 그의 눈빛은 빛났고, 산악마라톤인 트레일러닝 도전에 나섰다.
“운동이라는 것을 해본 적이 없었습니다. 산을 조금 오르는 것도 힘겨웠어요. UTMB를 달리는 사람들을 보고 ‘나도 할 수 있을까?’라는 생각이 들었지만, 너무 멋있어 보였죠. UTMB 완주를 목표로 설정한 뒤 산을 달렸습니다. 그 선택이 제 인생을 바꾸었습니다.”
당시 경기 광명에 살던 조 원장은 근처 도덕산(해발 200m)에 주로 갔다. 처음엔 1km도 제대로 못 올랐다. 계속 거리를 늘렸고, 어느 순간 힘들었던 2시간 산행이 쉬워졌다. 나중엔 3시간 이상 산행도 거뜬해졌다. 2020년 국내에서도 코로나19가 확산하는 바람에 스포츠시설은 폐쇄됐지만 산은 엄격하게 통제하지는 않았다. 그래서 매일 오전 오후 산을 오를 수 있었다. 트레일러닝은 모든 고민을 떨쳐내고 산 달리기에만 몰입하게 해주는 마법이 있었다. 당시 지인이 혈액암으로 사망했고, 개인적으로 힘든 일도 많았는데 산을 달리며 버틸 수 있었다. 85kg이던 체중이 빠지기 시작했다. 1년여 지났을 때 체중이 60kg대로 들어갔다. 2021년 11월 트렌스제주 50K에 출전했다. 이때부터 본격적으로 50km 이상을 달리는 울트라트레일레이스에 집중했다. 그리고 2024년 자신의 생일날 UTMB 100마일 완주란 목표를 완성했다. 공식적으로는 100마일 대회이지만 산길 코스를 정확하게 설계할 수 없어 실제론 175km를 달리는 지옥의 레이스다. 상승 고도만 1만m가 넘는 험난한 코스다. 그는 “공교롭게 제 생일날 완주하게 돼 기쁨이 더 컸다”고 했다.
조 원장은 UTMB를 완주하기 위해 대회가 열리기 전 일찌감치 도착해 코스를 사전답사까지 했다.
“제가 4년간 준비한 것인데 중도 포기하면 얼마나 억울합니까? 그땐 UTMB 완주를 위해 모든 것을 쏟을 때였습니다. 그래서 대회 열리기 전에 도착해 천천히 다 돌아보면서 주요 포인트를 점검했습니다. 그래서 40시간 안에 완주할 수 있었습니다.” UTMB는 다른 대회에서 일정 포인트(스톤)를 쌓아야 출전권을 얻는다. 조 원장은 UTMB를 앞두고 2023년 거제 100km와 트랜스 제주 100km, 울주나인피크 123km에서 몸을 만들었고, 2024년 4월 일본 후지산 162km를 달린 뒤 그해 8월 UTMB 출발 및 골인점인 프랑스 샤모니로 향했다.
당시 조 원장은 UTMB 완주를 위해 오전 오후로 나눠 하루 25km를 달렸다. 월 700km. 산과 도로를 350km씩 달렸다. 산만 달리다 한계에 부딪혀 도로도 달렸다. 스피드를 끌어 올리려면 도로 훈련이 필요하다. UTMB를 완주한 뒤 체중이 딱 60kg으로 줄었다. 트레일러닝에 집중하면서도 마라톤 42.195km 풀코스 대회는 UTMB 완주를 마친 뒤에 2차례 출전했다. 최고 기록은 지난해 경기마라톤에서 세운 3시간 21분 40초.
조 원장의 다음 목표는 이탈리아 아오스타에서 열리는 ‘토르330(토르 데 지앙·Tor des Geants)’ 출전이다. 150시간 동안 2000m가 넘는 25개의 산악 고개, 30개의 고산 호수 등을 지나는 지옥의 레이스다. 총 상승고도만 2만4000m다. 그는 “UTMB를 준비하듯 천천히 준비해 완주할 계획”이라고 했다. 사실 조 원장은 인생을 잠시 돌아왔다. 그는 “원래 꿈이 한의사였는데 공부가 부족했다. 아이들을 가르치면서 ‘꿈을 가져라’라고 자주 말했는데, ‘그럼 내 꿈은 뭐였던가’를 고민하게 됐다. 그래서 다시 한의사가 됐다. 그리고 UTMB 완주란 또 다른 목표에 도전했고 성공했다. 이젠 러너들과 함께 달리며 그들이 부상 없이 달릴 수 있도록 돕는 게 또 다른 꿈”이라고 했다.
조 원장의 한의원은 서울 올림픽공원 몽촌토성역 근처다. 일부러 러너들이 많은 곳에 잡았다. 조 원장도 수시로 달린다.
“제 집은 분당(경기도 성남시)입니다. 출근하기 전 올림픽공원을 달리고, 점심, 저녁에도 달려요. 한번 달릴 때 짧게는 3~4km, 길게는 6~10km를 달립니다. 걷고 달리기 좋은 올림픽공원 안에서 코스를 조정해 달립니다.”
조 원장은 자연스럽게 산을 달리다 다치거나 위험에 빠진 러너들을 돕는 레이스 메딕(race medic)으로도 활약하고 있다. 레이스 메딕을 만든 최창휴 가천대 길병원 교수(57·심장혈관흉부외과)와 함께 하고 있다. 트레일러닝 대회에 출전할 때 각종 의료 기구를 갖추고 달리며 다친 사람들을 치료해 주고 있다.
“달리다 보면 러너들에게 가벼운 찰과상과 골절 같은 외상성 손상부터 탈진, 심혈관 이상처럼 생명을 위협할 수 있는 상황이 닥칠 수도 있습니다. 그럼 제가 할 수 있는 선에서 도와주고 있습니다. 국내외를 막론하고 달리다 아픈 사람들이 있으면 침을 놓거나, 마사지 등 응급처치를 해주고 있습니다. 그것만으로 큰 도움이 됩니다.”
레이스 메딕은 대회 스태프가 아니고 참가자이면서 응급 상황에 러너들을 돕는 자원봉사자다. 레이스 메딕이 되려면 중급 코스 이상의 트레일러닝 완주 경험이 있어야 한다. 10명에서 15명의 의료진(의사 한의사 간호사 응급구조사 산악구조대원 소방공무원 등)이 기본 의료 장비를 메고 달린다. 응급 상황이 발생했다는 무전을 받으면 가장 가까운 거리에 있는 레이스 메딕이 뛰어가 돕는다. 모든 트레일러닝대회에 레이스 메딕이 갖춰진 것은 아니고 현재는 일부 대회에서만 운영되고 있다.
조 원장은 대회 때마다 그 나라의 특색이 드러난다고 했다.
“UTMB는 3개국을 돕니다. 프랑스의 산새는 부드럽고 아름답다는 느낌이고, 이탈리아는 수려하고 화려합니다. 사람들도 에너지가 넘치죠. 스위스로 넘어가면 좀 소극적이고 조용한 느낌입니다. 중국은 대국답게 스케일이 큽니다. 음식을 엄청 많이 줍니다. 일본은 사람들이 친절하면서 대회가 아기자기합니다.” 한의원을 개원했다가 접고 대형 한방병원에서 일하던 조 원장은 UTMB를 완주한 뒤 한의사로서 갈 방향을 잡았다. 올 초 러너 전문 달리기한의원을 개원했다. 조 원장은 ‘마라톤 메카’ 미국 보스턴에 가서 러너 부상에 대한 공부를 하기도 했다.
“산을 달리면서 발목과 무릎 등 정말 많이 다쳤습니다. 부상은 단순히 아픈 부위를 가라앉히는 것으로 끝나지 않고, 다시 달릴 수 있도록 ‘복귀를 설계하는 과정’이 함께 있어야 해결됩니다. 한의사로서 산을 달리면서 뼈저리게 느낀 것입니다. 다치고 달리면 더 부상이 심해지는 것은 당연합니다. 그런데 알고도 포기하지 못하는 제 모습을 보면서 한의사로서 참 한심하다는 것을 느꼈습니다. 그래서 제 몸을 시험대에 올려놓고 테스트했고, 그 경험을 이제 러너들에게 돌려주고 싶습니다.”
조 원장은 달리기에 빠진 사람들은 부상에도 포기를 모른다고 했다. “진정한 러너들에게 달리기는 취미를 넘어 삶의 의미이자 목적입니다. 그래서 조금 아파도 참고 이겨내려고 합니다. 저도 그랬죠. 그런데 대부분 병원에 가면 뛰지 말라고만 합니다. 그러니 달리고 싶은 러너들이 혼란스럽죠. 왜 다쳤는지, 그리고 안 다치기 위해 어떻게 해야 하는지를 자세히 알려주는 곳이 없습니다. 일단 다치면 훈련을 멈추고 치료하고 재활한 뒤 다시 달려야 오래 달릴 수 있습니다. 그것은 진리입니다. 인생은 깁니다. 마라톤, 트레일러닝도 깁니다.”
댓글 0