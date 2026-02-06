오세훈 “장동혁, 당심에 갇혀 민심 못봐…자격 잃었다”

오세훈 서울시장은 6일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “스스로 자격을 잃었다”고 비판했다. 전날 장 대표는 ‘한동훈 제명’ 이후 자신을 향한 사퇴 및 재신임 요구에 대해 직을 걸고 요구하라는 입장을 밝혔다.
오 시장은 이날 페이스북에 “장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”며 이 같이 말했다. 이어 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다”라며 “그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라고 했다.
그는 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐만 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐가 달렸 있다”고 말했다. 오 시장은 “우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”며 “국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”고 했다.
그러면서 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠느냐”고 덧붙였다.
장 대표에게 재신임 투표를 처음으로 요구했던 같은 당 김용태 의원도 이날 장 대표를 향해 “윤어게인이냐 국민이냐 당의 리더십이 가야 할 방향은 명확하다. 당을 낭떠러지로 이끌고 가지 마십쇼”라며 “이제 시간이 정말 얼마 남지 않았다. 이번 지방선거가 장 대표와 윤어게인 심판선거가 아니길 바란다”고 했다.
앞서 장 대표는 전날 기자간담회에서 친한(친한동훈)계의 사퇴 요구에 전 당원 투표를 실시하겠다고 밝혔다. 다만 그는 사퇴를 요구한 당 인사들을 향해서 “본인들도 그것이 관철되지 않으면 정치적 생명을 다할 것을 각오하고 그런 요구하는 것이 맞다”고 했다.
이에 오 시장은 “공인으로서의 자세가 아니다”라며 “이건 당직에 대한 우리 당 장 대표의 인식을 고스란히 보여주는 것이라고 생각한다”며 장 대표를 비판했다.
