‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”

金 “당사에 전두환 사진 걸라는 극우 유튜버에 무응답으로 호응”
최수진 국민의힘 원내수석대변인은 6일 “김영삼 전 대통령의 사진을 내리고 전두환 전 대통령의 사진을 당사에 거는 논의에 대해 지도부는 한 번도 이야기한 적이 없다”고 말했다.
국힘 “全사진 거는 논의 없었다…유튜버 얘기 수용할 이유 없어”
전날 김 전 대통령 아들 김현철 씨는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “국민의힘 장동혁 지도부는 ‘당사에 전두환 사진을 걸어라’라는 극우 유튜버(고성국)의 주문에 무응답으로 호응하고 있다”고 전했다. 지난달 29일 고 씨는 자신의 유튜브 채널 ‘고성국 TV’에서 “전두환, 노태우 대통령 사진을 당사에 걸어라”라고 국민의힘에 요구했다.
이에 김 씨는 “이는 국민의힘이 군사정권 후예라고 자처하는 것으로 3당 합당을 통해서 보수를 참보수답게 대개혁하려던 YS 정신을 내다 버린 것”이라며 “수구집단으로 변질된 국민의힘에 그분의 사진이 걸려 있을 하등의 이유가 없으니 김영삼 대통령 사진을 당장 내려달라”고 했다.
최 대변인은 “이와 관련해 지도부는 아직 공식적으로 입장 낸 것이 없다”며 “(고 씨가) 유튜브에서 떠드는 이야기이고 저희가 그것을 수용할 이유가 없다”고 말했다.
최 대변인은 공천헌금 수수 의혹이 불거진 민병주 서울 중랑을 당협위원장 사건을 공천헌금 특검에 포함하는 것에 대해서는 “좀 지켜봐야 한다”면서 “그것과 상관없이 여야 막론해서 공천뇌물죄에 대해서는 무조건 특검해야 한다는 자세는 변함이 없다”고 했다.
이어 “지금 더불어민주당에서 전혀 (특검 도입에 대한) 대응을 안 하고 있다”며 “(여당과) 타진하고 협의 여지 가지고 있다”고 덧붙였다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
