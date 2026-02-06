햄버거 먹다 금속볼트에 앞니 깨져…본사가 내놓은 보상액은?

한 유명 프랜차이즈 햄버거를 먹던 중 금속 볼트를 씹어 이빨이 부서졌다는 사연이 전해졌다. 사연자는 병원에서 100만 원의 치료비를 안내 받았지만, 프렌차이즈 본사는 최대 50만 원을 보상하겠다는 입장을 전했다고 주장했다.
온라인 커뮤니티 보배드림에는 4일 ‘햄버거 프랜차이즈 버거를 먹다가 금속 볼트가 나와 이빨이 부서졌다‘는 제목의 글과 사진이 올라왔다.
사연자는 위쪽 앞이빨 끝에 금이 가고 부서져 있는 사진과 햄버거 안에서 나온 것으로 추정되는 원형 볼트 사진을 올렸다.
사연자는 “유명 햄버거 프랜차이즈 인천 연수구 지점에서 1월 13일 오후 6시경 퇴근 후 햄버거 배달을 시켜 먹는 도중 햄버거에서 3~5cm 금속 볼트가 씹혀 이빨이 깨지는 경우가 발생했다”며 “배달을 시킨 지점 담당자분께 해당 사실을 알려드리니 ’금속 볼트를 주시면 저희 본사 쪽에서 이물질 검사를 하겠다‘는 답변을 받았다”고 말했다.
이후 사연자는 햄버거 프랜차이즈 본사로부터 이물질의 출처가 원인 불명, 미확인이라는 답변을 받았다. 그는 “너무 어처구니가 없어서 그럼 제가 지금 받은 피해를 어떻게 조치를 해주실 거냐고 담당자분께 물어보니 30만~50만 원 보상을 하고 원만하게 끝냈으면 좋겠다고 전달을 받았다”며 “저는 당시 이빨이 깨져 다음날 치아가 시려 치과를 가서 진료를 받고 오니 약 100만 원대 치료비 안내를 받았다”고 말했다.
사연이 전해지자 누리꾼은 “대처가 심각하다. 변호사를 선임하고 제대로 대응하라”, “식품안전나라에 먼저 신고를 해야 했는데 대처를 잘못하신 것 같다”, “최대 50만 원은 터무니없는 금액이다” 등의 반응을 보였다.
