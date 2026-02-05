2주택 이상 보유자 절반 이상 “양도소득세 중과 유예 종료 잘한 조치”

사진=NBS

서울 도심과 수도권 핵심 지역에 있는 유휴 공공부지를 활용해 약 6만 가구를 공급하는 정부의 1.29 부동산 대책에 대해 ‘효과가 있을 것’이라는 전망은 47%, ‘효과가 없을 것’이라는 전망은 44%로 엇비슷했다.