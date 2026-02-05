“몸캠? 야한얘기? 무식한 루저들” 장동주 악플에 분노

장동주 ⓒ뉴시스

장동주 인스타그램 갈무리 지난해 영문 모를 사과문을 올려 팬들을 걱정을 샀던 장동주는 지난달 29일 소셜미디어를 통해 “XXX아” 등 휴대폰 해킹범에게 받은 협박 메시지를 공개했다. 장동주는 “수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다”며 “저를 믿고 기다려 주신다면 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚도록 하겠다”고 했다. 지난해 영문 모를 사과문을 올려 팬들을 걱정을 샀던 장동주는 지난달 29일 소셜미디어를 통해 “XXX아” 등 휴대폰 해킹범에게 받은 협박 메시지를 공개했다. 장동주는 “수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다”며 “저를 믿고 기다려 주신다면 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚도록 하겠다”고 했다.

장동주는 5일 인스타그램 스토리에 “익명 뒤에 숨어 남을 깎아내리는 루저들”이라며 악플을 공개했다. 장동주가 공개한 악플은 “몸캠? 그래도 집까지 팔 건···”, “사생활, 여자들과 디엠, 야한 얘기, 직접 찍은 야한 동영상” 등이다.장동주는 악플을 남긴 누리꾼에게 “제 휴대폰 속 자료 중 대중에게 오픈되면 안되는 자료는 무궁무진하다”라며 “예를 들어 비밀유지 계약을 지켜야할 계약서”라고 했다.또한 장동주는 “표현이 굉장히 무식하게 느껴진다”라며 “그쪽 휴대전화에는 야한 얘기, 야한 동영상 밖에 없나요?”라고 했다.장동주는 “작년 여름 어느 날 모르는 번호로 걸려온 전화”라며 “번호를 조회해 봤더니 대포폰이었다”고 했다. 이어 “그 후 돌아온 건 내 휴대전화 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇 장들과 대화 내용 캡처 그리고 휴대폰 연락처 목록”이라며 “내 휴대전화는 완벽하게 해킹 당했다”고 했다. 그러면서 “그리고 이어진 협박”이라며 “그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다”고 했다.

장동주 인스타그램 갈무리 장동주는 “연락처를 수도 없이 바꿨다”며 “3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었다”고 했다. 이어 “그 남자는 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고, 나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는 대로 할 수밖에 없었다”며 “배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았다”고 했다. 장동주는 “연락처를 수도 없이 바꿨다”며 “3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었다”고 했다. 이어 “그 남자는 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고, 나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는 대로 할 수밖에 없었다”며 “배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았다”고 했다.

배우 장동주/뉴스1 장동주는 지난해 10월 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “죄송합니다”라는 영문 모를 사과문을 올렸다. 이후 소속사는 “장동주의 소재 파악이 완료된 상태”라며 “나쁜 상황은 아니다”라고 했다. 장동주는 지난해 10월 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “죄송합니다”라는 영문 모를 사과문을 올렸다. 이후 소속사는 “장동주의 소재 파악이 완료된 상태”라며 “나쁜 상황은 아니다”라고 했다.

장동주는 “그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다”며 “정신을 차려 보니 1차 피해를 입은 내가 아주 빠른 속도로 2차 피해를 만들었다”고 했다. 이어 “나는 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다”며 “돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다”고 했다. 그러면서 “가족은 나를 위해 집도 팔았다”며 “급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어 냈다”고 했다.장동주는 2017년 KBS 2TV 드라마 ‘학교2017’로 데뷔해 ‘크리미널마인드’, ‘복수가 돌아왔다’, ‘미스터 기간제’, ‘트리거’ 등 드라마와 ‘정직한 후보’ 등 영화에 출연하며 이름을 알렸다. 2021년에는 뺑소니 현장을 목격한 후 직접 가해자를 붙잡은 미담이 알려져 화제를 모았다.