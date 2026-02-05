트럼프, 韓근로자체포 “몰랐다”…실세 밀러가 이민단속 주도

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 9월 미국 조지아주 현대차그룹-LG엔솔 배터리 합작공장 건설 현장에서 이민세관단속국(ICE)이 벌인 대규모 단속을 사전에 알지 못했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 그러면서 스티븐 밀러 백악관 부비서실장이 강경한 이민 단속 정책을 주도하고 있다고 전했다.
WSJ은 4일(현지 시간) 트럼프 대통령이 이 사건이 발생했을 때 한국인 근로자들의 석방을 요구하는 브라이언 켐프 조지아 주지사와의 통화에서 ‘관련 사실을 몰랐다’고 이야기했다고 보도했다. 이러한 내용은 사건 발생 직후 트럼프 대통령이 취재진들의 질문에 “아는 것이 없다”고 답한 것과 비슷하다.
트럼프 대통령은 8일(현지 시간) 뉴욕타임스와의 인터뷰에서도 이민세관단속국의 한국인 근로자 구금 사건에 대해 “불쾌했다(not happy)”고 밝혔다. 그는 “그들(현대차)은 배터리 제조 전문가들을 (미국으로) 데려왔다”며 “그들은 우리 국민에게 배터리 제조 기술을 가르쳤을 것이고, 결국 어느 시점에는 본국으로 돌아갔을 것”이라고 말했다.
WSJ는 밀러 부비서실장이 트럼프 행정부의 강경한 이민 단속을 주도하고 있다고 조명했다. ‘정권 실세’로 불리는 밀러 부실장은 하루에 3000명을 추방하겠다는 목표를 제시한 인물로 알려져있다.
WSJ는 조지아 사태 이후 트럼프 대통령이 직접 참모들에게 공장과 농장에서의 대규모 체포 작전을 하는 것을 원치 않는다고 말했지만, 밀러 부실장은 대규모 단속 지속 필요성을 주장했다고 전했다. 이민자들을 엘살바도르의 교도소로 추방하는 방안, ‘홈디포 급습 작전’ 등도 그가 고안해낸 작전이라고 한다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0